Elly Schlein in Toscana per sostenere i candidati del Csx

La segretaria del PD Elly Schlein sarà a Pistoia, Prato e Arezzo per sostenere i candidati del centrosinistra
Il Pd Toscana comunica che la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà in Toscana sabato 16 maggio per sostenere i candidati del centrosinistra nelle città capoluogo.
Il programma della giornata:
Pistoia
Ore 10.30, in piazza Spirito Santo, insieme a Giovanni Capecchi (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà presso il Circolo ARCI Candeglia, in via Carota e Molina 64)
Prato
Ore 12, presso la Casa del Popolo di Coiano (via del Bisenzio 5/G) con Matteo Biffoni
Arezzo
Ore 15.30, in piazza Zucchi, insieme a Vincenzo Ceccarelli (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà presso il Cinema Eden, in via Antonio Guadagnoli 2)
Fonte: Ufficio Stampa
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