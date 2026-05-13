Empoli Musica invade il centro storico: oltre 200 musicisti per la festa della musica

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Torna l’appuntamento con EMPOLI MUSICA, la festa della musica a cura dal CAM-Centro Attività Musicale di Empoli, quest’anno organizzata in sinergia con Ludicomix.
Nel pomeriggio di sabato 16 maggio con orario 16.00-19.30, le strade e le piazze del centro storico saranno invase da oltre 200 musicisti che daranno vita ad una performance unica e irripetibile.

Evento straordinario coprodotto da Centro Attività Musicale e Ludicomix, alle ore 21.30 in P.zza Farinata degli Uberti si terrà un concerto dedicato al compositore americano John Williams, autore delle musiche di Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Lo Squalo, Harry Potter. Sul palco la CAM Orchestra diretta da Sandro Tani.

Programma dell’intera giornata:

P.zza della Vittoria, ore 16/19.30 - Laboratori pop/rock

h.15.50 Under the Storm, h. 16.20 Star Gaser, h.17.00 Spiders, h.17.40 Lemon Trees,
h.18.20 Mesmerize, h.19.10 Black Hole, Prof. Soldaini e Cheti

P.zza Farinata degli Uberti, ore 15.30/23.00 – Orchestre e Bande

h.15.30 Ensemble Giovanile, Prof. Bagni - h.16.00 Banda Leonardo da Vinci 4°, Prof. Alberti e Tani
h.16.20 Banda Leonardo da Vinci 4B, Prof. Alberti e Tani - h.17.00 A Tutta Banda, Prof. Alberti e Tani
h.17.15 Armata Brancaleone, Prof. Bagni - h.18.00 Orchestra Bambini, Prof. Sernesi e Rocchini
h.18.40 Gruppo di Chitarre, Prof. Pannocchi
h.19.30 PAUSA
h.21.30 JOHN WILLIAMS FANTASY, CAM Orchestra dir. Sandro Tani

Logge del Comune, Via Giuseppe del Papa – Spazio Pianisti

h.16.00 – 19.30

GRANDE PARATA h.18.30 da P.zza Farinata degli Uberti

Percorso: P.zza Farinata d. Uberti, Via Giuseppe del Papa, Via C. Ridolfi, Via del Giglio,
P.zza Farinata d. Uberti.
Partecipanti: Bambini del CAM e vari gruppi musicali, guidati dal Capo Parata Massimo Giannini e dalla
BADABIMBUMBAND.

On Street h.17.30

Gruppo sax Prof. Niccolini, Via S.Stefano – Fisarmoniche Prof.De Nitto, Via Leonardo da Vinci
Gruppo Archi Prof. Sweet/Rocchini, Via del Giglio – Canto Prof.ssa Sferlazza, Via Ridolfi Museo Vetro
Banda Vanghetti Porf. Crociani, Via Ridolfi tutta.

Fonte: CENTRO ATTIVITÀ MUSICALE

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