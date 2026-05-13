Empoli, effettuate le prime riasfaltature sulle strade danneggiate dalla fibra

È dello scorso febbraio 2026 la lettera inviata dall'amministrazione comunale di Empoli di diffida verso le aziende incaricate della posa dei cavi in fibra ottica per la rete internet ultraveloce, dato che in molte strade del territorio empolese sono rimasti solchi, buche e aree non riasfaltate correttamente. Questo provoca un rischio per automobilisti, ciclisti, pedoni e centauri che percorrono le strade e da qui il richiamo alle aziende affinché provvedano a ripristinare in modo decoroso queste aree danneggiate.

Da allora, alcuni soggetti hanno risposto positivamente (il primo è stato Fibercop) e sono già stati effettuati dei lavori di ripristino che hanno riguardato alcune zone della città.

"I tratti di via Valdarno e via della Motta ad Avane - commenta l'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni - sono già stati completati negli scorsi giorni, sono in dirittura d'arrivo quelli di via delle Chiassatelle e via Chiarugi, abbiamo anche avuto l'impegno di riasfaltature sul Terrafino. Come amministrazione siamo soddisfatti di questo primo passaggio e auspichiamo nella risposta positiva del resto delle aziende coinvolte".

"Quello della fibra è un'infrastruttura importante però le strade devono essere ripristinate a uno stato di efficienza - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. Ringrazio Fibercop perché ha subito avviato un confronto con noi per un programma di ripristini che è stato lungo ma necessario. In alcune zone abbiamo avviato in contemporanea anche lavori da parte degli uffici comunali per il ripristino del manto stradale così da ridurre i disagi e ottimizzare i tempi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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