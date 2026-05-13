Ferrovia Pontremolese, aperto il tavolo istituzionale di confronto

Aperto anche il tavolo di confronto istituzionale sulla linea ferroviaria Pontremolese, una linea che collega Aulla e Pontremoli toccando i comuni di Pontremoli, Filattiera, Villafranca in Lunigiana e Aulla, che spesso è stata considerata marginale nonostante sia utilizzata da molti pendolari toscani che si recano per studio o per lavoro in Liguria o in Emilia Romagna.

Al primo tavolo con oggetto questa linea, convocato per oggi dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali interessati dalla linea, RFI e Trenitalia, consiglieri regionali del territorio e tecnici dell’assessorato regionale ai trasporti.

“La nostra volontà è quella di ascoltare tutti i territori e capire le difficoltà di tutte le linee ferroviarie – ha detto l’assessore Boni, ricordando lo spirito di fondo che ha portato all’organizzazione dei vari tavoli di confronto istituzionale –. Ogni linea ferroviaria ha le proprie specificità, e la Pontremolese, ad esempio, somma la complessità di essere una linea a servizio di tre diverse regioni, con quella di essere molto utilizzata per il traffico merci ed avere ampi tratti a binario unico. Instaurare e portare avanti un confronto diretto tra gli enti locali, che sono i più vicini ai cittadini, ed i gestori della rete e del servizio ferroviario, rappresenta un modo costruttivo, e credo efficace, per avviare un dialogo e cercare soluzioni condivise che vadano a beneficio degli utenti”.

Come ricordato dall’assessore senso di marginalità, difficoltà nei collegamenti con le principali sedi universitarie e le città vicine, ampi tratti a binario unico e molto trasporto merci sono state tra le principali problematiche evidenziate nel corso della riunione. Gli amministratori hanno anche sottolineato come questa linea, analogamente alla Lucca-Aulla, sia da anni è soggetta a chiusure prolungate e questo comporti difficoltà notevoli per gli utenti, ma anche per gli istituti scolastici della zona, che vedono diminuire le iscrizioni dei ragazzi provenienti da oltre regione. Chiesti inoltre alcuni ‘aggiustamenti’ di orario su alcuni treni, per venire incontro ad esigenze del territorio. Le richieste di modifiche all’orario saranno raccolte dagli uffici regionali, elaborate e poi inoltrate a Trenitalia.

Nel corso della riunione si è parlato anche dei lavori che attualmente interessano la linea, chiusa nel tratto Pontremoli-Berceto, oltre il confine regionale toscano, per interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili. Questa fase di chiusura – che vede attivo un servizio di bus sostitutivi - si concluderà il prossimo 29 maggio, con ulteriori momenti di interruzione in alcuni fine settimana in autunno (10-12 ottobre, 7-8 novembre, 14-15 novembre).

In corso fino al 29 maggio anche interverventi di rinnovo binari tra Villafranca e Chiesaccia, che provocano interruzioni notturne del traffico e rallentamenti diurni a 40 km/h, con allungamento dei tempi di percorrenza.

Appena conclusi, invece altri due interventi: opere nella galleria Annunziata e sul viadotto Migliarina nella tratta Pontremoli – Aulla e rinnovo deviatoi a Santo Stefano

Fonte: Regione Toscana

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