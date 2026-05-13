Festival del Maggio: parte il ciclo di concerti al fortepiano dell'Accademia Bartolomeo Cristofori

Giovedì 14 maggio alle ore 20, nella suggestiva Sala Orchestra del Teatro del Maggio, è in programma il primo spettacolo dei cinque concerti realizzati in collaborazione con l’Accademia Bartolomeo Cristofori.

Solista della serata, al Fortepiano Stein, Roberto Prosseda.

Nei seguenti concerti i solisti saranno il 19 maggio Olga Pashchenko su un fortepiano Pleyel; il 26 maggio Wolfgang Brunner su un fortepiano Fritz; il 3 giugno, Jin Ju su un fortepiano Lange; il 9 giugno Yuan Sheng, su un fortepiano Graf.

Il ciclo di appuntamenti – che rinnova per l’undicesimo anno consecutivo la collaborazione fra il Teatro del Maggio e l’Accademia Bartolomeo Cristofori – prende il nome Da Paesi e popoli lontani… e trae ispirazione dal celebre brano per pianoforte Von fremden Ländern und Menschen di Robert Schumann, evocando un viaggio musicale attraverso diverse culture, stili e tradizioni nazionali. Ciascuno dei cinque interpreti è stato difatti invitato a ideare un programma suggestivo che renda omaggio alla propria cultura musicale o a una specifica tradizione nazionale: l'obiettivo è trasformare ogni concerto in una sorta di "ritratto musicale", in cui repertorio, stile e strumento storico interagiscono per offrire al pubblico una prospettiva vivida e autentica sulla musica europea del XIX secolo.

Il concerto del 14 maggio trova in cartellone Kinderszenen op. 15 di Robert Schumann; la “Fantasia in mi maggiore” sul lied irlandese The last rose of summer op.15 di Felix Mendelssohn; il “Notturno in mi maggiore” di Alfonso Rendano e si conclude con altre due composizioni di Robert Schumann: “Arabesque in do maggiore op. 18” e “Fantasia in do maggiore op. 17”.

Nel corso della presentazione di questo nuovo progetto, il presidente dell'Accademia, Mauro Campus, ha dichiarato: “Lo scorso anno la collaborazione tra l'Accademia Bartolomeo Cristofori e il Maggio ha superato il decimo anniversario. Non è solo motivo di orgoglio, ma soprattutto segno di vitalità istituzionale: un incontro non astratto, ma radicato nella città, nelle sue associazioni musicali e nelle tante realtà che ne alimentano la vitalità culturale. Per questo siamo particolarmente lieti di presentare questo nuovo capitolo della collaborazione tra l'Accademia del Fortepiano e il Maggio che quest'anno offre al pubblico un ciclo di cinque concerti. Il programma si muove con naturale eleganza attraverso un ampio repertorio, restituendo alle composizioni in programma la loro concreta dimensione storica, ossia la possibilità di ascoltarle sugli strumenti per i quali sono state concepite”.

La locandina del 14 maggio:

Da Paesi e popoli lontani…

ROBERT SCHUMANN

Kinderszenen op. 15

FELIX MENDELSSOHN

Fantasia in mi maggiore sul lied irlandese “The last rose of summer” op.15

ALFONSO RENDANO

Notturno in mi maggiore

ROBERT SCHUMANN

Arabesque in do maggiore op. 18

Fantasia in do maggiore op. 17

Prezzi:

Posto unico: 15€

Roberto Prosseda - foto di Michele Maccarone

Fonte: Ufficio stampa