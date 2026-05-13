Empoli, Fiera del Corpus Domini: divieti e modifiche alla viabilità

Torna la tradizionale “Fiera del Corpus Domini” e la città di Empoli si sta preparando. La manifestazione si svolgerà nel periodo compreso fra il 29 maggio e il 7 giugno 2026 nel parcheggio antistante il parco di Serravalle.

Per consentire il montaggio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, l'allestimento delle strutture di vendita degli esercenti il commercio su area pubblica e la sosta di caravan e autocaravan dei titolari delle attrazioni, entreranno in vigore alcune disposizioni temporanee di viabilità nella zona sportiva e del ‘parco’.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 200 del giorno 12 maggio 2026, dalle 8 del 18 maggio alle 10 del 23 maggio 2026, nell’area sterrata del parco di Serravalle, compresi i vialetti di accesso verranno disposti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’esecuzione dei lavori di manutenzione del piazzale nonché di realizzazione del plateatico e quelli di proprietà degli esercenti lo spettacolo viaggiante e indispensabili allo svolgimento della fiera ivi comprese caravan e autocaravan, nonché per il successivo smontaggio delle attrazioni.

Per il periodo dal 29 maggio al giorno 8 giugno 2026 i provvedimenti di viabilità temporanei riguarderanno:

via di Serravalle a San Martino (tratto compreso tra Viale Olimpiadi e la rotatoria con via Basilicata), dalle 10 del 29 maggio alle 10 del 8 giugno 2026, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, su ambo i lati, eccetto per le strutture di vendita degli esercenti il commercio su area pubblica autorizzati e divieto di transito eccetto veicoli in servizio di soccorso e d'emergenza e fornitori delle attività presenti alla Fiera.

Via Monaco, dalle 10 del 29 maggio 2026 alle 10 del giorno 8 giugno 2026: nel tratto compreso tra via Basilicata e via delle Olimpiadi istituzione di doppio senso di circolazione, divieto di fermata sul lato destro del tratto compreso tra via Basilicata e via delle Olimpiadi percorrendo la strada in direzione dello stadio; all’intersezione con il viale delle Olimpiadi, per i veicoli che percorrono via Monaco segnale di STOP e all’intersezione con via Basilicata (via Monaco numero civico 50), istituzione del preavviso di strada senza sfondo.

In via delle Olimpiadi, tratto compreso fra via Serravalle e via Ticino – ambo i lati – dalle 10 del 29 maggio 2026 alle 10 dell’8 giugno 2026, divieto di sosta con rimozione forzata agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 35ql.; via delle Olimpiadi, tratto fra via Serravalle e via Maratona, dalle 10 del 29 maggio alle 10 del giorno 8 giugno 2026. divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto ciclomotori e motocicli.

Per quanto riguarda, invece, l’area a parcheggio compresa tra la via Giuntini e la via Pratella, per il periodo compreso dal 25 maggio all’8 giugno 2026, dalle 8 alle 24, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto caravan ed autocaravan di proprietà degli esercenti dello spettacolo viaggiante e veicoli in servizio di soccorso e d'emergenza su ambo i lati.

Le disposizioni di cui sopra non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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