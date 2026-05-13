L’amministrazione comunale di San Gimignano si stringe al dolore della famiglia Lisi per la perdita di Guido, scomparso all'età di 100 anni. Partigiano della Brigata Garibaldi Spartaco Lavagnini, Volontario nel Gruppo di Combattimento Cremona, consigliere comunale per tre legislature e presidente dell'ANPI San Gimignano. Protagonista della Resistenza senese e combattente per la libertà, Guido fu anche fra i Partigiani che il 10 giugno 1944 liberarono 72 detenuti politici dal carcere di San Domenico e fra i 58 giovani sangimignanesi che l'8 gennaio 1945 partirono volontari per la liberazione dell'Italia del nord.

Guido Lisi è stato un punto di riferimento per tante generazioni e per l'amministrazione comunale nell'affermazione e nella testimonianza dei valori dell'antifascismo, della democrazia e della Costituzione repubblicana. Il Comune di San Gimignano lo saluta con profonda gratitudine e riconoscenza. Il funerale si terrà domani, giovedì 14 maggio alle ore 10.30, con rito civile e con partenza dalla camera ardente di via Folgore da San Gimignano.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa