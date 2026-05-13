Impresa in azione, un premio per la 5° A Inf del Ferraris-Brunelleschi di Empoli

Vincono la finale della competizione regionale di "Impresa in azione”, tenutasi questa mattina presso la sede di Pisa della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, le alunne e gli alunni dell’IIS G. Ferraris – F. Brunelleschi di Empoli con la mini-impresa TalkWell.

Impresa in azione è il programma di educazione imprenditoriale di Junior Achievement Italia, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come percorso PCTO e coordinato in Toscana dalla Fondazione Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale ISI. L'iniziativa ha coinvolto circa 300 finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della regione che, in un territorio ad alta densità di startup e spin-off, hanno proposto soluzioni innovative su digitale, sviluppo sostenibile e impatto sociale.

"Ogni anno, con la giornata conclusiva di questo progetto, si rinnova la soddisfazione per un’iniziativa che sosteniamo da tempo – afferma Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – In un ecosistema d’innovazione già maturo come quello toscano, offrire agli studenti laboratori di impresa reali permette di colmare la distanza tra formazione e mondo produttivo, una delle priorità del sistema camerale. I dati del Sistema Informativo Excelsior per la nostra regione evidenziano l'urgenza di questo impegno: nel 2025 la difficoltà di reperimento del personale ha raggiunto in Toscana la soglia del 50% delle entrate previste. Attraverso Impresa in azione, puntiamo a fornire ai giovani quelle competenze trasversali che le aziende toscane ritengono imprescindibili: la flessibilità e l'adattamento e la capacità di lavorare in gruppo.”

La mini-impresa vincitrice, TalkWell della classe 5A INF dell’IIS G. Ferraris – F. Brunelleschi di Empoli (FI), ha sviluppato un'applicazione di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) per supportare il recupero delle capacità comunicative in persone che le hanno perse a seguito di traumi o incidenti. Accessibile via app e web, la soluzione punta a garantire autonomia e partecipazione attiva nel percorso riabilitativo, abbattendo le barriere comunicative con uno strumento personalizzabile e disponibile ovunque.

I ragazzi hanno presentato le proprie idee a una giuria d'eccellenza composta da: Barbara Cupiti (Studio servizi linguistici), Valeria Di Bartolomeo (Presidente CIF), Andrea Di Benedetto (Presidente Polo Navacchio), Andrea Puccini (Pontech), Davide Cecchini (Polo Tecnologico Lucchese), Marilina Saba (Expert Teacher), Paolo Costa (Invigora s.r.l.), Marco Cipparrone (Federmanager Toscana), Sophia Ricci (ABF Philanthropy Advisors), Silvia Granucci (USR Toscana - Lucca), Paola Baldari (USR Toscana - Livorno), Cristina Grieco (DS Livorno), Roberta Bergamini (USR Toscana - Massa), Marija Trajkovic e Francesco Vaira (Avanade Italy s.r.l.), Marco Pulzelli (Digital Strategist).

Il team vincitore parteciperà ai Campionati Nazionali di Imprenditorialità a Roma il 4 e 5 giugno 2026. In palio, oltre al titolo nazionale, l'accesso alla manifestazione europea Gen-E 2026, che si terrà dal 7 al 10 luglio a Riga in Lettonia.

Il gap formativo nel Centro Italia

Il lavoro di JA in Toscana risulta quest'anno ancora più strategico alla luce della ricerca “Tra formazione e lavoro: gli italiani e l’imprenditorialità” (SWG per JA Italia, febbraio 2026). I dati mostrano che il Centro Italia è l'area con il più alto gap formativo: il 62% dei giovani non ha mai avuto accesso a percorsi di educazione all’auto-imprenditorialità, nonostante il 32% aspiri ad avviare un’attività propria.

“La Toscana è uno dei territori dove la cultura dell'innovazione è più viva, e si vede nei progetti che i ragazzi e le ragazze hanno presentato oggi. – sottolinea Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia – Basta entrare in una delle scuole qui protagoniste per capire che il talento e l'intraprendenza non mancano. Il dato sul gap formativo nel Centro Italia ci interroga, ma iniziative come questa – rese possibili dalla collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dal suo radicamento nel territorio – valorizzano le potenzialità dei giovani e dimostrano quanto la sinergia tra istituzioni locali, scuole e mondo produttivo faccia la differenza”.

Premi Speciali

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha assegnato inoltre due riconoscimenti:

Premio “Eco-innovazione for Students”: per idee attente all’ambiente e all’uso responsabile delle risorse alla classe 5IE dell’ITT FEDI FERMI guidata dal Prof. Andrea Rinaldi, per la mini-impresa Scanethic .

per idee attente all’ambiente e all’uso responsabile delle risorse alla classe 5IE dell’ITT FEDI FERMI guidata dal Prof. Andrea Rinaldi, per la mini-impresa . Premio “Pop-Out Award”: (per la miglior Brand Identity e strategia digital) alla classe 5IE dell’ITT FEDI FERMI, guidata dal Prof. Andrea Rinaldi, per la mini-impresa Domuslink.

Impresa in azione – Le imprese partecipanti:

Airshield – IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi, Empoli (Prof. S. Squillante)

– IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi, Empoli (Prof. S. Squillante) Alvea – ITT Fedi Fermi, 5IA, Pistoia (Prof. A. Rinaldi)

– ITT Fedi Fermi, 5IA, Pistoia (Prof. A. Rinaldi) Domuslink – ITT Fedi Fermi, 5IE, Pistoia (Prof. A. Rinaldi)

– ITT Fedi Fermi, 5IE, Pistoia (Prof. A. Rinaldi) Easier JA – IT Carlo Cattaneo, 4AA, San Miniato (Prof. F. Belcari)

– IT Carlo Cattaneo, 4AA, San Miniato (Prof. F. Belcari) Expiry Spa – IT C. Cattaneo, 4AR, San Miniato (Prof. U. Parentini)

– IT C. Cattaneo, 4AR, San Miniato (Prof. U. Parentini) Fitsnap – ITT Fedi Fermi, 5IC, Pistoia (Prof.A. Rinaldi)

– ITT Fedi Fermi, 5IC, Pistoia (Prof.A. Rinaldi) Fridgely JA – ITTS Fedi-Fermi, 5IB, Pistoia (Prof. R. Niccolai)

– ITTS Fedi-Fermi, 5IB, Pistoia (Prof. R. Niccolai) Gluteno – ITTS Fedi-Fermi, 5ID, Pistoia (Prof. P. Silvestro)

– ITTS Fedi-Fermi, 5ID, Pistoia (Prof. P. Silvestro) Hold My Spot – ITT Fedi Fermi, 5IA, Pistoia (Prof. A. Rinaldi)

– ITT Fedi Fermi, 5IA, Pistoia (Prof. A. Rinaldi) Idara Project – ISIS Enrico Fermi, 3CEE, Bibbiena (Prof. D. Mugnaini)

– ISIS Enrico Fermi, 3CEE, Bibbiena (Prof. D. Mugnaini) Juniorlab JA – Liceo San Bartolomeo INPS, 3B, Sansepolcro (Prof. M. Menichella)

– Liceo San Bartolomeo INPS, 3B, Sansepolcro (Prof. M. Menichella) La Bussola Del Web – IT Carlo Cattaneo, 4BA, San Miniato (Prof. P. Turini)

– IT Carlo Cattaneo, 4BA, San Miniato (Prof. P. Turini) Lot&Spot – IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi, 5B Inf, Empoli (Prof. S. Squillante)

– IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi, 5B Inf, Empoli (Prof. S. Squillante) Marine Tech – ITTS Fedi-Fermi, 5ID, Pistoia (Prof. P. Silvestro)

– ITTS Fedi-Fermi, 5ID, Pistoia (Prof. P. Silvestro) Needs Market – ITTS Fedi-Fermi, 3IC, Pistoia ( Prof. P. Silvestro)

Prof. Nocturyon – ITT Fedi Fermi, 5IA, Pistoia (Prof. A. Rinaldi)

– ITT Fedi Fermi, 5IA, Pistoia (Prof. A. Rinaldi) Replastic – IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi, 5D Inf, Empoli (Prof. S. Squillante)

– IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi, 5D Inf, Empoli (Prof. S. Squillante) Ricòrdia – ITTS Fedi-Fermi, 3IC, Pistoia (Prof. P. Silvestro)

– ITTS Fedi-Fermi, 3IC, Pistoia (Prof. P. Silvestro) Safira JA – ITTS Fedi-Fermi, 5IB, Pistoia (Prof. R. Niccolai)

– ITTS Fedi-Fermi, 5IB, Pistoia (Prof. R. Niccolai) Scanethic – ITT Fedi Fermi, 5IE, Pistoia (Prof. A. Rinaldi)

– ITT Fedi Fermi, 5IE, Pistoia (Prof. A. Rinaldi) Seedup JA – ITTS Fedi-Fermi, 5IB, Pistoia (Prof. R. Niccolai)

– ITTS Fedi-Fermi, 5IB, Pistoia (Prof. R. Niccolai) Skill Up – ITT Fedi Fermi, 5IC, Pistoia (Prof. A. Rinaldi)

– ITT Fedi Fermi, 5IC, Pistoia (Prof. A. Rinaldi) Speasy JA – ITTS Fedi-Fermi, 5IB, Pistoia (Prof. R. Niccolai)

– ITTS Fedi-Fermi, 5IB, Pistoia (Prof. R. Niccolai) Talkwell – IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi, 5A Inf, Empoli (Prof. S. Squillante)

– IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi, 5A Inf, Empoli (Prof. S. Squillante) Technology P. – ISIS Enrico Fermi, 3CEE, Bibbiena (Prof. D. Mugnaini)

– ISIS Enrico Fermi, 3CEE, Bibbiena (Prof. D. Mugnaini) Vapor – ITT Fedi Fermi, 5IE, Pistoia (Prof. A. Rinaldi)

– ITT Fedi Fermi, 5IE, Pistoia (Prof. A. Rinaldi) Wearable Innovations – ITTS Fedi-Fermi, 5ID, Pistoia (Prof. P. Silvestro)

– ITTS Fedi-Fermi, 5ID, Pistoia (Prof. P. Silvestro) Svolta.JA – ITCG Niccolini, 4AP, Volterra (Prof. G. Casalini)

Partner e Organizzazione L’evento è stato co-organizzato con la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e la Fondazione ISI. Hanno contribuito come partner educativi: Federmanager Toscana, Accademia Italiana, Camera di Commercio Maremma e Tirreno.

Fonte: Ufficio stampa