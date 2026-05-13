Incidente e incendio in Fi-Pi-Li: decisivo l'intervento di due infermieri del 118 di Empoli fuori servizio

Erano fuori servizio i due infermieri del 118 di Empoli che, mentre stavano rientrando a casa da un corso di formazione percorrendo la Fi-Pi-Li all'altezza di Lastra a Signa, hanno visto l'incidente e le auto in fiamme. Il sinistro era avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18.30 quando, in seguito allo scontro, due vetture hanno preso fuoco.

Alla vista delle fiamme, i due infermieri non hanno esitato a scendere dall'auto e prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo delle ambulanze inviate dalla centrale operativa. I due infermieri hanno poi supportato i volontari arrivati sul posto nel soccorso delle tre persone coinvolte nell'incidente, che presentavano le conseguenze del sinistro.

Una volta stabilizzati, i pazienti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

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