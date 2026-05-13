La Psicologia Ospedaliera nell’Azienda USL Toscana Centro: esperienze e prospettive della rete di cura a S. M. Nuova

Si terrà venerdì 15 maggio dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l’Aula Bufalini dell’Ospedale Santa Maria Nuova, il convegno “La Psicologia Ospedaliera nell’Azienda USL Toscana Centro”, un momento di approfondimento e confronto dedicato al ruolo sempre più centrale della dimensione psicologica nei percorsi di cura ospedalieri.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività della struttura dipartimentale di Psicologia Ospedaliera, parte integrante della Rete Ospedaliera diretta dalla dottoressa Maria Teresa Mechi. Istituita nel 2017, la struttura opera all’interno dei presidi ospedalieri con interventi rivolti ai pazienti ricoverati, anche in regime di Day Hospital, ai loro familiari e agli operatori sanitari, contribuendo alla presa in carico globale della persona.

Il servizio si caratterizza per un approccio integrato che affianca l’attività clinica con interventi di consulenza nei reparti ospedalieri (ad esclusione dell’area oncologica), offrendo uno spazio di elaborazione nelle fasi più delicate del percorso di diagnosi e cura. Accanto a questo, viene garantito un servizio di primo e secondo livello rivolto alle équipe sanitarie, con attività di sostegno sulle dinamiche interne, analisi condivisa di casi clinici e momenti dedicati di briefing e debriefing.

Il convegno rappresenta un’occasione per valorizzare il lavoro svolto dalla Psicologia Ospedaliera e per riflettere sulle prospettive future di integrazione tra assistenza sanitaria e dimensione psicologica, in un’ottica sempre più orientata alla continuità della cura e alla centralità della persona

Fonte: Ausl Toscana Centro

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