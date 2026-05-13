Lavori alla rete idrica, possibili ripercussioni sulle strutture Asl di Firenze

Operazioni di adeguamento della rete idrica da parte di Publiacqua comporteranno un abbassamento della pressione e riduzioni d’acqua su parte dei territori dell’Area metropolitana di Firenze nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, con possibili ripercussioni anche per alcune strutture sanitarie Asl. I presidi ospedalieri aziendali sensibili per le aree territoriali di Firenze sono l’ospedale di Santa Maria Nuova e San Giovanni di Dio mentre per i presidi territoriali le operazioni di adeguamento potrebbero avere ricadute per alcune strutture residenziali di via San Salvi, via Canova, viale Pieraccini, via di Soffiano e via Garbasso.

Potranno essere interessate da abbassamenti della pressione anche le strutture Asl ubicate nell’area fiorentina nord ovest, in particolare nella zona al confine tra via Pistoiese a Firenze e il comune di Campi Bisenzio.

Nella notte tra sabato 15 e domenica 17 sarà ripristinata la normale erogazione di acqua e già dalla mattina di domenica la situazione dovrebbe essere tornata ordinaria.

Gli uffici tecnici Asl si sono già attivati in coordinamento con Publiacqua e Protezione Civile per le attività di preparazione, informando sulle eventuali necessità di riserva idrica supplementare per poter garantire la continuità di servizio. In caso di richieste urgenti da parte delle strutture sanitarie, le Direzioni di presidio sanno di poter fare riferimento a specifici recapiti dell'ufficio tecnico. L’ufficio si coordinerà con Publiacqua e la Protezione Civile per la mobilitazione delle risorse eventualmente necessarie, comprese le autobotti che saranno dispiegate per l'occasione.

L’Azienda, nel ringraziare per la collaborazione e la comprensione, assicura il massimo impegno nel contenimento dei disagi e nel rapido ripristino della piena operatività.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa