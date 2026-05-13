Lungo Ottocento: si presenta 'La scienza del piacere' di Francesca Campani

Nuovo appuntamento per il ciclo “Lungo Ottocento”, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, lunedì 18 maggio 2026 alle ore 17:30 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume “La scienza del piacere. Paolo Mantegazza e lo sviluppo dei saperi scientifici sulla sessualità nell’Italia dell’Ottocento” (Unicopli, 2025) di Francesca Campani. La pubblicazione guida alla scoperta dell'antropologo e medico Paolo Mantegazza, tra i principali animatori di una stagione scientifica che dimostrò un interesse specifico verso i comportamenti sessuali umani. In un'epoca in cui la sessualità veniva spesso osservata attraverso la lente della patologia, Mantegazza utilizzò l'antropologia per esplorare le abitudini sessuali di culture lontane e vicine, restituendo una immagine sfaccettata della sessualità umana. L’indagine è condotta attraverso materiali finora trascurati dalla storiografia: manuali popolari per la vita coniugale, l'ideale dell'amore romantico, la rappresentazione dell’“altro” nei testi antropologici, la cultura materiale del desiderio e persino la letteratura erotica dell'epoca. Ne emerge un Mantegazza inedito, che ponendo l'accento sul ruolo del piacere porta a ripensare la sessualità ottocentesca, all’interno di un saggio rigoroso che riscrive la storia della scienza sessuale e offre nuove chiavi per comprendere la complessità del desiderio umano.

L’autrice, ricercatrice in storia contemporanea all’Università di Padova, dialogherà con Enrica Asquer, professoressa associata di storia contemporanea all’Università di Genova, e Alberto Mario Banti, professore ordinario di storia contemporanea all’Università di Pisa. Il confronto sarà coordinato da Alessio Petrizzo, ricercatore in storia contemporanea presso l’Università di Padova.

Ingresso libero alla Domus Mazziniana, che trasmetterà l’evento in diretta sui propri canali social Facebook e YouTube.

Fonte: Comitato del Risorgimento e dell'età delle Rivoluzioni - Pisa