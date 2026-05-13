Montelupo Fiorentino: al via la manutenzione della pavimentazione del centro storico

Entrano nel vivo gli interventi di manutenzione straordinaria del centro storico. Dal 18 maggio prenderanno il via i lavori di sistemazione della pavimentazione, in risposta alle richieste arrivate dai commercianti e volti alla valorizzazione del cuore del paese.

Un cantiere impegnativo, con un investimento complessivo superiore ai 40.000 euro, che rientra nel più ampio piano strategico IN-CENTRO 2025-2028, il programma dell'amministrazione comunale per la rigenerazione urbana del cuore di Montelupo.

Il progetto IN-CENTRO

La riqualificazione della pavimentazione non nasce da una decisione calata dall'alto, ma è il frutto di un ascolto diretto del territorio. Sono stati proprio gli esercenti dell’area a segnalare con forza la necessità di rimettere mano alla pavimentazione, deteriorata dal tempo e dal passaggio quotidiano.

L'intervento si inserisce nell'asse "Identità e Rigenerazione Urbana" del piano IN-CENTRO, che punta a valorizzare l'area compresa tra il torrente Pesa e Piazza Vittorio Veneto, restituendo decoro, attrattività e qualità degli spazi pubblici ai cittadini e alle attività commerciali.

Perché i lavori si fanno d'estate

La scelta del periodo estivo non è casuale. Le tecniche e i materiali impiegati per la posa della pavimentazione richiedono temperature adeguate per garantire una tenuta ottimale nel tempo: eseguire questi lavori in inverno o nelle stagioni fredde comprometterebbe la qualità e la durabilità del risultato finale.

L'amministrazione comunale ha lavorato per organizzare il calendario dei cantieri in modo da ridurre al minimo i disagi per chi vive e lavora in centro. Proprio per questa ragione, ad esempio, i lavori su Via XX Settembre sono stati posticipati a settembre per non sottrarre spazio ai locali con dehors all'aperto durante i mesi più intensi della stagione estiva.

Ovviamante il calendario potrebbe subire modifiche in relazione alle condizioni meteo o a esigenze tecniche impreviste.

Il Comune comprende che questo intervento possa avere un impatto sulla vita di chi vive e il centro e chiede comprensione a commercianti e residenti, come sottolinea anche il sindaco Simone Londi:

«Questi lavori sono solo uno degli ingranaggi di una strategia più ampia. Il piano IN-CENTRO guarda al 2028 con un approccio multidisciplinare: alla riqualificazione degli spazi pubblici si affianca il rilancio commerciale — con il nuovo mercato del mercoledì già attivo — e un'offerta culturale in crescita, dal MMAB al futuro Risorti Spazio Culturale, fino all'appuntamento con Cèramica, confermato volano di attrazione turistica per tutto il territorio.

Riportare le persone nel cuore di Montelupo Fiorentino è una sfida complessa, che va affrontata intervenendo su diversi fronti. Comprendo che potranno esserci disagi. Il nostro impegno è stato quello di gestire al meglio la programmazione, evitando i momenti in cui erano previsti eventi e cercando di impattare il meno possibile sulle attività commerciali».

Il calendario completo dei lavori: dove e quando

18 maggio – 9 giugno | Corso Garibaldi (tratto Piazza della Libertà – Via Nuova)

Il primo cantiere interesserà Corso Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e Via Nuova. Durante questo periodo:

l'ingresso alla ZTL verso via XX Settembre sarà garantito da Piazza della Libertà;

chi accede alla ZTL da via Nuova dovrà necessariamente proseguire dritto in via Baccio o svoltare a sinistra.

15 – 23 giugno | Piazza della Libertà

I lavori si sposteranno poi su Piazza della Libertà.

Non sono previsti particolari cambiamenti di viabilità, se non il divieto di sosta in Piazza della Libertà.

Attenzione però alla data del 17 giugno: in quella giornata i banchi del mercato settimanale del mercoledì saranno spostati in una collocazione alternativa per consentire le operazioni di cantiere.

25 giugno – 3 luglio | Corso Garibaldi (tratto Via Nuova – Via Giro delle Mura)

Il terzo step riguarderà la chiusura al traffico del tratto di Corso Garibaldi dall'incrocio con Via Nuova (lato barca) fino all'intersezione con Via Giro delle Mura.

Sarà previsto il divieto di transito su corso Garibaldi all'altezza dell'incrocio con via Nuova (lato barca), nel tratto da via Nuova verso “la barca”

Chi accede alla ZTL da via Nuova dovrà necessariamente proseguire dritto in via Baccio o svoltare a destra

Dopo la pausa estiva, i lavori riprenderanno a settembre con il cantiere su Via XX Settembre:

21 settembre – 2 ottobre | Via XX Settembre (tratto Via Tassinari – sbarra di Via Marconi);

5 – 16 ottobre | Via XX Settembre (tratto Via Tassinari – Piazza della Libertà)

I cambiamenti di viabilità saranno comunicati nelle settimane precedenti all’avvio di questa ultima fase.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa