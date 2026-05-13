"Multati, ma la cartellonistica è inadeguata": la denuncia di Lega Certaldo

Pochi giorni fa alcuni cittadini hanno segnalato di essere stati multati in occasione della pulizia delle strade.

Numerose le famiglie a cui sono state elevate le sanzioni, da pagare come Norma entro pochi giorni.

I cittadini hanno però segnalato la presenza di una cartellonistica inadeguata, che vede coperta l’indicazione sui giorni e sugli orari, in cui dovrebbe essere effettuato lo spazzamento delle strade in alcune aree specifiche.



Riteniamo inaccettabile che i cittadini debbano sempre pagare una gestione inadeguata della pulizia delle strade.

Da anni si chiede non solo una revisione della calendarizzazione delle pulizie, ma anche di una riorganizzazione in virtù della scarsa presenza di posti auto alternativi, essendo spesso la pulizia delle strade effettuate su più vie adiacenti.



Non solo: nel caso specifico la cartellonistica è coperta e non indica chiaramente il momento in cui viene effettuato il servizio e non possiamo fare altro che chiedere al Comune che si adopri assieme ad Alia per chiarire, anche per mezzo della segnaletica verticale, quali sono i giorni di spazzamento in via xxvi luglio e via gozzi, oltre che a individuare un piano diverso e più efficace del servizio, che a oggi è contestato in più parti del tessuto urbano.



Invieremo una richiesta anche ad Alia, affinché essa stessa per prima possa lavorare da subito per andare incontro alla cittadinanza, che senza esitazione paga comunque bollette salate a fronte di un servizio non sempre efficiente e giusto.

Lega Certaldo