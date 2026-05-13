Muoversi senza barriere, l'Unione Valdera aderisce alla Piattaforma CUDE

L'Unione Valdera ha aderito alla Piattaforma Unica Nazionale CUDE, lo strumento digitale che semplifica gli spostamenti delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano. Grazie a questa iniziativa, già operativa in tutti i Comuni dell'Unione, i titolari del contrassegno unificato disabili europeo non dovranno più inviare comunicazioni preventive per transitare nelle zone a traffico limitato o nelle corsie riservate: le targhe associate verranno riconosciute automaticamente dai varchi elettronici dei comuni aderenti alla rete nazionale.

“Con l'adesione alla piattaforma CUDE vogliamo offrire ai residenti dei nostri Comuni una mobilità più libera e dignitosa, abbattendo quegli ostacoli burocratici che troppo spesso rendono complicato anche il semplice atto di spostarsi. Lavorare come un unico territorio ci permette di dare risposte concrete e uniformi a chi ne ha più bisogno” dichiara Arianna Buti, Presidente dell'Unione Valdera.

Accedere al servizio è semplice. I cittadini residenti nei Comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari e Palaia possono rivolgersi direttamente agli uffici della propria Polizia Locale. Per i residenti di Pontedera il servizio è gestito da SIAT presso la sede di Via della Repubblica 16, dove è disponibile anche la modulistica necessaria. SIAT provvederà inoltre nei prossimi giorni a inviare un SMS informativo a tutti i possessori di contrassegno, con ulteriori dettagli pubblicati anche sul portale aziendale (www.siatpontedera.com).

Durante la registrazione verranno inserite due targhe: la prima sarà quella attiva per il transito nazionale, la seconda potrà essere attivata in sostituzione della principale secondo le necessità. Al termine della procedura verrà rilasciato un codice univoco alfanumerico, che consentirà a ciascun utente di gestire autonomamente le proprie targhe tramite il Portale dell'Automobilista con accesso alle informazioni in tempo reale e nel pieno rispetto della privacy.