"Omaggio a Puccini", presentazioni di libri e spettacoli a Castelfranco di Sotto

Con la presentazione del saggio di Rossella Martina "Gli ultimi giorni di Puccini – Turandot il sogno incompiuto" (dreamBOOK edizioni) si è inaugurato il progetto "Omaggio a Puccini" promosso dall’amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto e organizzato dal Centro Studi Arnopolis con la direzione artistica di Stefano Mecenate.

"Un ciclo di appuntamenti - ha evidenziato l’assessore alla Cultura Nicola Sgueo - che da maggio giungerà fino a novembre, regalando momenti di grande suggestione come la recita degli alunni dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci che, nel pomeriggio del 3 giugno, con "La nostra Turandot" ci racconteranno le emozioni che hanno condiviso con la scoperta dell’ultima e incompiuta opera di Puccini, Turandot".

Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato con Arnopolis per la realizzazione di questo progetto che prevede presentazioni di libri, letture e ascolto di pagine delle opere pucciniane, incontro con artisti che hanno interpretato, diretto o messo in scena le opere del compositore lucchese, attività ludiche dedicate ad adulti e bambini fino allo spettacolo teatrale "Turandot, il gelo e la fiaba" realizzato dalla compagnia teatrale dell’Associazione Didasko, l’assessore Sgueo ha inoltre sottolineato: "La scelta di Puccini come filo conduttore di questo lungo percorso, non nasce solo dalla ricorrenza di date ed eventi, ma da una valutazione attenta che ci ha portato ad intraprendere questo percorso. Puccini ancora oggi è uno degli artisti più eclettici e moderni nel panorama musicale italiano della seconda metà dell'800 e del primo ventennio del '900, spesso si rivela apprezzato in modo trasversale dal pubblico. Ecco abbiamo pensato che tutto ciò lo rendesse un autore fruibile a apprezzabile dai più, certi di dare un'offerta culturale nuova e di livello per i cittadini di Castelfranco di Sotto".

Fonte: Ufficio stampa