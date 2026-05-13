Parcheggi a pagamento a Fucecchio, la Lega: "4,60 euro per poco più di tre ore di sosta"

La Lega a Fucecchio attacca l'Amministrazione sul tema dei parcheggi a pagamento. A intervenire è con una nota firmata dal segretario della sezione cittadina Marco Cordone, che richiama un episodio segnalato da un cittadino che avrebbe pagato "4,60€ per aver parcheggiato l'automobile per 3 ore e 18 minuti".

Cordone collega il caso al sondaggio promosso dalla Lega nel marzo 2024 sul tema dei parcheggi a pagamento. "Mi preme ricordare che nel marzo del 2024 la Lega di Fucecchio da me guidata, indisse tra la cittadinanza, un sondaggio per conoscere se i fucecchiesi fossero favorevoli o meno ai parcheggi a pagamento e il 93% dei cittadini si dichiarò contrario ai nuovi parcheggi a pagamento. Pensiamo che queste nostre considerazioni siano utili al dibattito in corso", afferma Cordone.



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