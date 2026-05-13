Passi di Danza festeggia 20 anni: il negozio pisano premiato da Confcommercio

Un’intuizione nata in uno spogliatoio, trasformata nel giro di tre mesi in un’attività che oggi festeggia vent’anni di storia.

“Passi di Danza”, storico negozio specializzato per la danza a Pisa in Via Porta a Mare n.17, celebra due decenni di attività e ha ricevuto la targa di riconoscimento per il traguardo raggiunto.

Un anniversario che racconta non solo la storia di un’attività commerciale, ma anche quella di un punto di riferimento per generazioni di ballerine, insegnanti e scuole di danza provenienti da tutta la Toscana e non solo.

Alla cerimonia di consegna della targa Confcommercio Pisa presente il Presidente Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, l'Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e la Presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa Stefania Zucchelli.

Dietro il banco, fin dall’inizio, ci sono Irene Montalto e Cristina Buonocore. Due percorsi diversi, uniti dalla stessa passione: “Appena uscita da scuola avevo già l’idea di aprire un negozio — racconta Irene Montalto —. Avevo iniziato a fare danza e mi ero resa conto che a Pisa non esistevano negozi specializzati”.

“Era un sogno che continuavo a portarmi dentro, anche mentre facevo tutt’altro lavoro. Pensavo sempre: speriamo che nessuno mi rubi l’idea”. L’occasione decisiva arrivò quasi per caso: “Eravamo nello spogliatoio della scuola di danza — ricorda sorridendo — e Cristina mi disse: “Sei te che vuoi aprire un negozio di danza?”. Dopo tre mesi avevamo già aperto”.

Nel 2006, le due socie decisero quindi di scommettere su un settore allora inesplorato a Pisa: “È stato un salto nel vuoto perché un negozio di danza qui non c’era mai stato”.

Negli anni il negozio è cresciuto insieme alle esigenze delle scuole e delle allieve. Dalle mezze punte alle scarpe da ballo, dagli articoli per la ritmica agli accessori tecnici, l’assortimento si è ampliato ascoltando direttamente clienti e insegnanti.

Ma il vero valore aggiunto, spiegano le proprietarie, è sempre stato un altro: la competenza: “Devi sapere come devono vestire, che materiali usare, persino come accompagnare una bambina di undici anni che inizia a usare le punte. A volte diventi quasi ortopedico, psicologo, punto di riferimento”.

Oggi, vent’anni dopo quel primo negozio aperto in pochi mesi, resta soprattutto il valore umano di un’avventura condivisa: “Ricevere questa targa è una grande soddisfazione, sentiamo davvero l’affetto delle persone, dei clienti, delle famiglie e degli insegnanti che ci hanno accompagnato in questi anni”.

E guardando al futuro, le due titolari preferiscono mantenere lo stesso approccio concreto che le accompagna dal primo giorno: “In questi anni sono successe tante cose, dalla crisi al Covid, che ci ha cambiate anche come persone. Però se continuiamo a lavorare così, con questa passione e con l’affetto dei clienti, siamo contente”.

“Raggiungere vent’anni di attività oggi significa aver dimostrato capacità imprenditoriale, spirito di sacrificio e grande attenzione verso i propri clienti. “Passi di Danza” rappresenta un esempio di commercio specializzato che ha saputo evolversi nel tempo, affrontando cambiamenti profondi del mercato senza perdere la propria identità” spiega il Presidente Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Come Confcommercio siamo orgogliosi di consegnare questo riconoscimento a Irene e Cristina, premiando una realtà che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento non solo per Pisa, ma per tutto il territorio”.

Il commento dell'Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: “Vent’anni di attività rappresentano un traguardo importante e tutt’altro che scontato, soprattutto in un settore così specialistico e in continua evoluzione. “Passi di Danza” è diventato nel tempo un punto di riferimento per il territorio, grazie alla professionalità, alla competenza e alla capacità di costruire un rapporto autentico con generazioni di allieve, famiglie e scuole di danza. Questa targa vuole essere un riconoscimento al valore di un’attività che ha saputo coniugare passione, qualità e radicamento nel tessuto cittadino”.

“Passi di danza ha festeggiato 20 anni dí professionalità, impegno e passione” afferma la Presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa Stefania Zucchelli “Un bel traguardo raggiunto ma anche un momento di riflessione per guardare al futuro con entusiasmo . Complimenti a tutto il team che quotidianamente sempre con il sorriso accoglie e ascolta le richieste di ballerine e ballerini".

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa