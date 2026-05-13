Fucecchio si prepara, ufficiale il programma del Palio

A Fucecchio entra nel vivo il percorso verso il 45° Palio, patrocinato dalla Città Metropolitana di Firenze, con una giornata che ha unito tradizione, scuola e identità cittadina: sono stati presentati il Labarino 2026 del “Palio in Gioco” e il bozzetto del Cencio, il drappo che sarà assegnato alla contrada vincitrice.

La mattinata si è aperta con l’inaugurazione di una statua dedicata al Palio, collocata nel centro della piazza del Comune e dedicata ai simboli della manifestazione più importante della città. Un momento particolarmente sentito che ha sottolineato il legame profondo tra Fucecchio e la sua tradizione paliesca.

Grande attenzione anche per il “Palio in Gioco”, appuntamento dedicato ai più giovani contradaioli che domenica 17 maggio porterà nel centro storico cortei, giochi e animazione medievale. Il Labarino di quest’anno è stato realizzato grazie al lavoro degli studenti di numerosi istituti cittadini coinvolti nel progetto, confermando il ruolo centrale delle scuole nella manifestazione.

Presentato anche il video emozionale del Palio di Fucecchio 2026, che racconta attraverso immagini, volti e atmosfere i valori della manifestazione: il senso di appartenenza, la passione delle contrade e il coinvolgimento dell’intera comunità.

Il calendario degli eventi proseguirà nelle prossime settimane fino al giorno del Palio, in programma domenica 24 maggio.



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