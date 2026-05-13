Proseguono le escursioni primaverili proposte dall’Oasi Lipu Massaciuccoli in collaborazione con il Parco regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, si prevedono due iniziative dedicate all’esplorazione e alla valorizzazione del territorio di Massaciuccoli attraverso esperienze immersive in natura, con il seguente programma:

Sabato 16 “Birdwatching in Canoa”:

Escursione guidata in canoa e kayak tra i canali della palude del Lago di Massaciuccoli dedicata al birdwatching, con una merenda finale offerta a tutti i partecipanti. Partenza ore 16.30, su prenotazione.

Domenica 17: "Liberi di volare"

Escursione a piedi nella Riserva del Chiarone e nella campagna di Massaciuccoli fino a raggiungere la Villa Ginori che si affaccia sul lago, dove sarà possibile ammirare il particolare giardino esotico e assistere all’emozionante liberazione di rapaci e uccelli acquatici, curati e riabilitati al volo nei Centri di recupero Fauna della Lipu. Rientro al porto di Massaciuccoli in battello. Ritrovo ore 9.30, su prenotazione.

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