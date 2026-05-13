Continua la raccolta fondi Art Bonus per l'European Youth Orchestra 'Ferruccio Busoni'

Empoli e il Centro Busoni si preparano ad accogliere gli oltre 50 giovani musicisti e musiciste provenienti da vari paesi dell’Unione Europea: tra agosto e settembre, infatti, prenderà il via la terza edizione del progetto internazionale dell’European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”.

Mentre stanno continuando ad arrivare le ultime iscrizioni e le video audizioni, si ricorda che è ancora attiva la raccolta fondi tramite Art Bonus a sostegno della giovane orchestra.

La raccolta fondi è destinata a sostenere i costi della residenza artistica per gli oltre 50 giovani musicisti e l’organizzazione delle attività concertistiche.

Vantaggi fiscali - Grazie allo strumento dell’Art Bonus, le erogazioni liberali effettuate da privati e imprese consentono di beneficiare di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato, rendendo il sostegno al progetto un investimento concreto nella cultura e nelle nuove generazioni. Possono beneficiare dell’agevolazione: persone fisiche, enti non commerciali, imprese.

Sostenere l’European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” significa investire nel futuro della musica europea. È un progetto che unisce formazione, eccellenza e visione internazionale, offrendo ai giovani musicisti opportunità reali di crescita professionale. Con questa iniziativa, il Centro Busoni conferma il proprio impegno nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione dei giovani talenti, rafforzando il ruolo della musica come strumento di dialogo e coesione europea.

Come donare - Per sostenere il progetto è possibile effettuare una donazione attraverso la piattaforma Art Bonus cliccando sul seguente link: https://artbonus.gov.it/1644-centro-studi-musicali-ferruccio-busoni.html

I sostenitori e i mecenati saranno ringraziati pubblicamente nei materiali ufficiali del progetto (programma di sala, sito istituzionale) e invitati a momenti dedicati di incontro con l’orchestra, in segno di riconoscimento per il loro contributo alla crescita dei giovani musicisti europei.

Il progetto - L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un’orchestra sinfonica giovanile internazionale capace di coniugare eccellenza artistica, formazione professionale e dialogo interculturale, nel segno dell’eredità culturale di Ferruccio Busoni, figura centrale della musica europea tra Otto e Novecento. EYO si rivolge a giovani musicisti tra i 18 e i 27 anni provenienti dai Paesi dell’Unione Europea, selezionati tramite audizioni. Il progetto, giunto al suo terzo anno di vita, prevede una residenza artistica della durata di una settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2026, tutoraggio con professionisti di alto profilo e la realizzazione di concerti pubblici, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa intensiva e qualificante.

Sostenere la European Youth Orchestra Ferruccio Busoni significa investire nella nuova generazione della musica europea e contribuire alla costruzione di un progetto culturale di respiro internazionale.

Tutte le informazioni sul progetto sono consultabili sul sito: https://www.centrobusoni.org/eyo-european-youth-orchestra-ferruccio-busoni/

Per chiarimenti e ulteriori informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571 711122 – 373 7899915, csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa