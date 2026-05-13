San Jacopo, concerto nella hall dell’ospedale per i 25 anni di ALICE Pistoia nella lotta all’ictus

Venticinque anni al fianco dei pazienti, delle famiglie e della sanità pubblica. L’Associazione ALICE Pistoia, impegnata nella lotta all’ictus cerebrale e presieduta dal dottor Gino Volpi, celebra nel 2026 il traguardo del 25° anniversario con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione, all’informazione e alla sensibilizzazione.

Tra gli appuntamenti principali, venerdì 15 maggio alle ore 17.00, la hall dell’ospedale San Jacopo ospiterà un concerto speciale aperto alla cittadinanza. Protagonisti dello spettacolo musicale saranno il soprano Letizia Cappellini e il baritono Alessandro Cappellini, accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Anfuso, con la partecipazione di alcuni allievi di canto moderno.

L’evento rappresenta un momento di incontro tra cultura, salute e solidarietà, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione dell’ictus cerebrale e dei corretti stili di vita.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 17 maggio con una camminata metabolica al Parco del Villone Puccini, in programma dalle ore 10.00 alle 11.00, iniziativa pensata per promuovere l’attività fisica quale fondamentale strumento di prevenzione.

Secondo i dati scientifici, infatti, uno stile di vita attivo e il controllo dei fattori di rischio vascolare possono ridurre fino all’80% il rischio di ictus e rappresentano un fattore determinante nella prevenzione di numerose patologie.

La direttrice sanitaria di presidio, dott.ssa Lucilla Di Renzo, ha accolto con entusiasmo il concerto, sottolineando il valore dell’iniziativa non solo come occasione di sensibilizzazione sul tema dell’ictus cerebrale e della prevenzione, ma anche come testimonianza della forte sinergia tra l’ospedale e il mondo del terzo settore.

Fonte: Ausl Toscana Centro