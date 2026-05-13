Teatro Comunale di Santa Maria Monte va in scena 'Bella Addormentata?'

La rassegna Il Baule dei sogni propone sabato 16 maggio al Teatro comunale di Santa Maria a Monte lo spettacolo Bella addormentata? una produzione di Proscenio Teatro con Roberto Rossetti e Simona Ripari.

Il Teatro è un Museo dedicato alla raccolta di materiali e documenti sulle favole e fiabe più conosciute di ogni tempo: c'è la sala di Pinocchio, quella del Gatto con gli stivali e di tutte quelle storie che hanno riempito l'immaginario di intere generazioni di ragazzi in tutto il mondo. La Sala dello spettacolo è dedicata alla Bella addormentata nel bosco, all'ingresso il pubblico riceverà un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere in questo luogo speciale. Si dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che, da quando è stata ritrovata, sta ancora dormendo e non si sa per quanti anni ancora continuerà a farlo in attesa del famoso Principe che potrebbe arrivare da un giorno all'altro a svegliarla. Due addetti del Museo accoglieranno i visitatori e i preziosi reperti: la corona del re, le pietre del vecchio castello, monili, abiti e ovviamente il letto dove la bella principessa sta ancora dormendo…

La rassegna prosegue sabato 23 maggio nella piazzetta davanti al teatro comunale L’incantesimo degli gnomi si Teatro Glug, infine sabato 6 giugno nella piazzetta davanti al teatro comunale Art Klamauk in Gounteria street show.

Gli spettacoli avranno inizio alle 16.30 e sono indicati per bambini dai 3 anni in poi.

Il Baule dei sogni si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa