Taekwondo, Sofia Palomba ancora sul podio ai Campionati Italiani

Nuovo importante risultato per Sofia Palomba, atleta della Kin Sori Taekwondo ASD, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Taekwondo nella specialità Forme, che si sono tenuti a Giugliano in Campania.

Per la giovane atleta si tratta del secondo podio nazionale conquistato nel giro di poche settimane, dopo il terzo posto ottenuto ai Campionati Italiani di combattimento a Busto Arsizio nella categoria Cadetti cinture nere -51 kg.

A Giugliano in Campania Sofia, al primo anno nella categoria Cadetti cinture nere assoluti, ha affrontato una gara molto partecipata con 38 atlete in competizione. Partita dai trentaduesimi di finale, ha superato diversi turni fino a raggiungere la semifinale, chiudendo la prova con un altro bronzo nazionale. Il risultato ha particolare valore anche per la capacità dell’atleta di competere ad alto livello in due specialità molto diverse tra loro, come combattimento e forme, che richiedono preparazioni tecniche e atletiche differenti.

Sofia prosegue così un percorso sportivo già ricco di risultati nelle categorie giovanili, seguito dal maestro Simone Niccolai e dallo staff della Kin Sori Taekwondo ASD.