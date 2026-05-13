Tenta di avvelenare la moglie con candeggina nel caffè, arrestato a Pistoia

Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Un uomo di 55 anni è stato arrestato ieri mattina a Pistoia dai carabinieri, con l'accusa di lesioni gravissime nei confronti della donna.

A riportare la notizia è oggi il quotidiano La Nazione: i fatti risalgono alla mattina di sabato 9 maggio, nella casa in cui la coppia vive con i figli. Secondo quanto ricostruito la donna, dopo aver bevuto il caffè, avrebbe immediatamente accusato un malore senza tuttavia capire cosa stesse succedendo. Soccorsa è stata portata in ospedale, dove risulta ancora ricoverata. Ieri mattina, lunedì 12 maggio, il blitz dei militari nello stabilimento dove lavora l'uomo, prelevato e condotto nel carcere di Pistoia, in attesa di comparire davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Proseguono le indagini dei carabinieri sotto la direzione della Procura di Pistoia.

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