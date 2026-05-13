Torna il concorso scientifico “Premio David Giuntini”. L’iniziativa è nata per onorare la memoria del geologo David Giuntini, già iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana e dipendente dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra.

Il premio è articolato in tre categorie: tesi di laurea magistrale, tesi di laurea triennale e tesi di laurea magistrale (categoria speciale), con argomento inerente alla difesa del suolo, in riferimento al Bacino del Fiume Magra. A bandire il concorso è la Fondazione dei Geologi della Toscana, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dell’Ordine dei Geologi della Toscana.

Le tesi ammissibili al concorso dovranno riguardare le Scienze della Terra in uno dei molti aspetti geologici, storici, culturali, economico-sociali, morfologici, naturalistici, ambientali e applicativi. Nella valutazione delle tesi presentate verrà assegnato uno speciale punteggio aggiuntivo a quelle riguardanti il bacino del Fiume Magra (a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale). Sono tuttavia ammesse al concorso tesi riguardanti aree geografiche diverse. Il premio della categoria speciale è rivolto a tesi riguardanti materie d’interesse dell’Autorità di bacino distrettuale.

«Questo concorso è diventato ormai un appuntamento fisso per ricordare il collega David Giuntini, la cui famiglia da sempre sostiene e finanzia il premio – commenta la presidente della Fondazione dei Geologi della Toscana, Vania Pellegrineschi -. È un’occasione importante anche per incentivare la ricerca in ambito geologico, premiando tesi su argomenti di particolare interesse e sostenendo la promozione della cultura scientifica».

La domanda di ammissione deve pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2026. Sono ammesse al concorso le tesi discusse dopo il primo gennaio 2024. Non sono ammessi al concorso lavori già presentati nelle precedenti edizioni del premio, anche se non risultati vincitori. L’iniziativa prevede, per il primo classificato della categoria tesi di laurea magistrale, il premio di 2mila euro, mentre per il primo classificato della categoria tesi di laurea triennale il premio è di mille euro. Infine, 2mila euro andranno anche al primo classificato della categoria speciale. Il contributo necessario al finanziamento dei premi delle categorie prima e seconda sarà erogato dalla famiglia di David Giuntini; il premio speciale dalla Fondazione, con il contributo finanziario dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale. Indicativamente entro il 30 settembre 2026 la Commissione renderà noti agli ammessi al concorso le tesi vincitrici. I lavori dovranno pervenire in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica della Fondazione, segreteria@fondazione.geologitoscana.it; nell’oggetto della dovrà essere indicato: “Domanda di partecipazione al Concorso Scientifico – Premio “David Giuntini, edizione 2025”. Altre informazioni sono sul sito https://fondazione.geologitoscana.it

Fonte: Ufficio stampa Ordine dei Geologi della Toscana

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