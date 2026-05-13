Treni linea Firenze-Empoli, per tre domeniche modifiche alla circolazione per lavori

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(foto gonews.it)

Nelle mattine 17, 24 e 31 maggio dalle 11 alle 13

Modifiche alla circolazione ferroviaria nelle mattine del 17, 24 e 31 maggio, sempre di domenica, nella tratta Firenze-Empoli, dalle 11.00 alle 13.00, per interventi infrastrutturali programmati a Firenze Cascine.

A comunicarlo è Rfi, spiegando che "Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà lavori di completamento del rinnovo dei binari a Firenze Cascine, sin ora effettuati in orario notturno senza interferire con la circolazione. Gli interventi garantiranno una gestione più flessibile con impatti positivi sulla regolarità della circolazione. Per esigenze tecniche le lavorazioni programmate devono necessariamente essere svolte in orario diurno quando la temperatura della rotaia raggiunge naturalmente circa 30 gradi, condizione che si verifica nelle ore diurne in primavera, prima che si sviluppino i caldi estivi".

Durante le attività di cantiere in programma per le mattine del 17 e 24 maggio è prevista una riprogrammazione dalle 11.00 alle 13.00 dei treni Regionali in servizio sulle linee: Firenze – Pisa – Livorno, Firenze – Pisa – Grosseto e Firenze – Empoli – Siena. Nella mattina del 31 maggio è invece previsto il blocco della circolazione tra Firenze ed Empoli.

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