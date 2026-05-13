Vasari a Fucecchio: sabato la presentazione del nuovo volume di Aurora Del Rosso

“L'allegoria dell'Immacolata Concezione di Giorgio Vasari nella chiesa di San Salvatore di Fucecchio”: è il titolo del nuovo volume della studiosa Aurora Del Rosso (Edizioni Dell'Erba), che sarà presentato sabato 16 maggio, alle ore 10, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Fucecchio.

Oltre all'autrice, interverranno la sindaca Emma Donnini, la storica ed archivista Veronica Vestri e monsignor Andrea Pio Cristiani, concluderà l’assessore alla Cultura Alberto Cafaro. A coordinare l'incontro sarà Lisa Sciagrà.

Lo studio della maestosa tavola di Giorgio Vasari e delle fonti archivistiche aggiunge nuove informazioni alle conoscenze del Rinascimento fucecchiese promosso nel corso di due secoli dalla famiglia Medici. La loro presenza sul territorio e l'impulso dato alla cultura locale ha arricchito il patrimonio prezioso delle nostre chiese e del nostro museo lasciando una traccia indelebile di quel periodo. Così la cultura e la storia del nostro territorio, attraverso nomi famosi come Giorgio Vasari, Filippino Lippi, senza parlare dell'interessamento per il Padule e il Ponte di Cappiano di Leonardo da Vinci, Antonio e Francesco da Sangallo, interagirono con il Rinascimento fiorentino.

Aurora Del Rosso, insegnante, scrittrice e ricercatrice di storia e storia dell'arte, ha ricoperto anche la carica di assessore del Comune di Fucecchio e di presidente della Pubblica Assistenza. Oltre al volume che sarà presentato sabato prossimo, sono dell'autrice: “Ponte a Cappiano, un paese al fronte” (2023), “Peste, guerra, splendore e ricostruzione nel castello di Fucecchio e al Ponte a Cappiano” (2021), “Il primo Cinquecento a San Miniato: Bernardo di Niccolò Checchi e l'ornamento del Santissimo Crocifisso con una nota su Giovanni di Lorenzo Larciani” (2017), “La Vergine Maria Ferruccia di Filippino Lippi e altro nella Fucecchio di Lorenzo Il Magnifico” (2015), “Il castello di Fucecchio e il ponte di Cappiano nella strategia di Lorenzo il Magnifico (2019)”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Museo di Fucecchio all'indirizzo museo@comune. fucecchio.fi.it .

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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