Da Firenze a San Sebastián con Volotea: al via l'unico collegamento diretto dall'Italia

Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, annuncia una nuova destinazione internazionale in partenza da Firenze: dal prossimo 21 settembre sarà disponibile il collegamento diretto verso San Sebastián, nel cuore dei Paesi Baschi spagnoli, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì; a partire da novembre, invece, i voli saranno operati ogni lunedì e venerdì. Una rotta ancora più importante se si considera che si tratta dell’unico collegamento diretto dall’Italia verso San Sebastián.

Grazie a questa novità, Volotea punta a incentivare i flussi di turismo incoming verso Firenze e la Toscana, da sempre tra le destinazioni più amate e desiderate dai viaggiatori internazionali. La nuova rotta contribuirà infatti ad avvicinare al capoluogo toscano un bacino turistico particolarmente interessato a viaggi culturali, enogastronomici e city break di qualità, consolidando ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto Amerigo Vespucci nei piani di sviluppo della compagnia. Allo stesso tempo, i passeggeri toscani potranno raggiungere comodamente una delle mete più affascinanti del nord della Spagna, ideale per chi cerca un mix di mare, cultura ed eccellenza gastronomica.

“Siamo molto felici di poter offrire ai passeggeri italiani l’unico collegamento diretto verso San Sebastián – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea–. Con questa nuova rotta rafforziamo la connettività internazionale del territorio e sosteniamo i flussi turistici incoming verso Firenze e la Toscana, mete iconiche e sempre più richieste dai viaggiatori europei. Questa nuova rotta si inserisce tra le novità già annunciate da Volotea per il 2026 presso lo scalo Amerigo Vespucci, che prevedono un ampliamento del portfolio di destinazioni con nuovi collegamenti verso Siviglia, Valencia, Oviedo, Strasburgo e Berlino.”

“L’annuncio del nuovo collegamento con San Sebastián rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ampliamento dell’offerta internazionale dello scalo di Firenze e conferma l’attrattività della Toscana per il turismo europeo – ha dichiarato Toscana Aeroporti -. “Siamo felici di consolidare ulteriormente la collaborazione con Volotea, compagnia che continua a investire sul nostro territorio con nuove rotte che contribuiscono ad attrarre un turismo di qualità sempre più interessato a esperienze culturali, autentiche ed enogastronomiche”.

Per il 2026 sono 18 le destinazioni disponibili da Firenze con Volotea: 5 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 5 in Francia (Bordeaux, Lione, Nantes, Strasburgo – novità 2026 e Tolosa); 2 in Germania (Amburgo e Berlino – novità 2026 ); 5 in Spagna ( Oviedo – novità 2026 , Bilbao, San Sebastián, Siviglia e Valencia – queste ultime 3 novità 2026 ).

Accanto all’offerta dalla base di Firenze, Volotea ha confermato anche per il 2026 i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia, Nantes e Tolosa, quest’ultima novità di quest’anno.

I biglietti sono già disponibili sul sito www.volotea.com e in tutte le agenzie di viaggio.

Fonte: Ufficio stampa

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