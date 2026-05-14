Svelato il logo del nuovo centro espositivo M'ARTE a Montaione: vince il logo di Emanuela Martelli

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Il progetto grafico è stato realizzato dagli studenti della classe III B dell’Istituto 'F. Enriques' di Castelfiorentino, coordinati dalla prof.ssa Luisella Giacomini

È stato ufficialmente svelato il logo del nuovo centro espositivo M’ARTE, un passaggio significativo nel percorso che porterà all’apertura del nuovo spazio culturale di Montaione.

Il progetto vincitore è quello realizzato da Emanuela Martelli, selezionato per la sua capacità di rappresentare in modo chiaro, contemporaneo ed efficace l’identità e la vocazione di M’ARTE: un luogo dedicato all’arte, alla creatività e alla partecipazione.

La presentazione si è svolta nella Sala del Consiglio, dove sono stati esposti anche tutti gli elaborati realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto. Un momento di condivisione che ha permesso di valorizzare il loro impegno, la qualità delle proposte e il percorso creativo che ha accompagnato la nascita dell’identità visiva del nuovo centro.

Il lavoro grafico è stato infatti affidato agli studenti della classe III B – Design della comunicazione visiva pubblicitaria dell’Istituto Superiore F. Enriques di Castelfiorentino, coordinati dalla prof.ssa Luisella Giacomini. Un’esperienza formativa concreta, che ha permesso agli studenti di confrontarsi e di contribuire direttamente alla costruzione di un progetto culturale del territorio.

Il logo selezionato accompagnerà d’ora in avanti il percorso di M’ARTE e sarà apposto all’ingresso del nuovo spazio espositivo, diventando il simbolo riconoscibile di un luogo che si prepara ad accogliere mostre, eventi e iniziative dedicate alla comunità.

Il nuovo logo rappresenta perfettamente lo spirito di M’ARTE e il percorso che stiamo costruendo. Siamo orgogliosi del lavoro svolto dagli studenti dell’Istituto Enriques e ci congratuliamo con il vincitore: coinvolgerli significa investire sul futuro, valorizzare i giovani talenti e rafforzare il legame tra scuola e territorio. Questo progetto è solo il primo passo di un cammino che porterà Montaione a dotarsi di uno spazio culturale moderno, aperto e partecipato”, così il sindaco Paolo Pomponi e l’assessore alla Cultura Francesca Pinochi.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

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