Completata la riqualificazione dei cestini nel centro di Empoli

Si è appena concluso, nel centro storico di Empoli, l’intervento di revisione e riqualificazione del sistema dei cestini gettacarte promosso da Plures Alia di concerto con l’amministrazione comunale. Un’azione concreta che punta a rendere più efficace la raccolta dei rifiuti minuti e a migliorare il decoro urbano nelle aree a maggiore frequentazione.

L’intervento ha previsto una revisione complessiva delle ubicazioni, con l’obiettivo di superare criticità emerse nell’utilizzo e garantire una copertura più equilibrata del territorio. Nel dettaglio, sono stati sostituiti 32 cestini vetusti, installati 16 nuovi punti di raccolta e rimossi 21 cestini attualmente collocati in punti che, alla luce dell’esperienza d’uso e dei flussi reali, risultano meno funzionali.

Il centro storico è adesso servito da 48 nuovi cestini a basamento in ghisa da 120 litri, per una capacità complessiva di 5.760 litri. Una configurazione progettata per migliorare la funzionalità del servizio, semplificare la gestione operativa e assicurare maggiore resistenza e coerenza estetica con il contesto urbano.

L'assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci, ha affermato: "Si è concluso il lavoro di posizionamento dei nuovi cestini, un impegno avvenuto in sinergia tra Plures Alia e Comune di Empoli. Adesso abbiamo cestini che migliorano il decoro urbano e che sono adatti a un centro storico. Non solo: in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, i cestini rimossi e riutilizzabili verranno posizionati nelle frazioni laddove ci sono state richieste da parte della popolazione".

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di ottimizzazione dei servizi di igiene urbana, con l’obiettivo di rendere più semplice per cittadini e visitatori adottare comportamenti corretti e contribuire al mantenimento del decoro della città. Si tratta di un’azione che punta a incidere in modo concreto sulla qualità dello spazio pubblico, rafforzando l’efficacia dei servizi quotidiani e la percezione di ordine e pulizia nel centro storico.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa