Cultura diffusa: l'assessora regionale Manetti in visita a San Miniato

Prosegue il viaggio della cultura promosso dall’assessora Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali.

Questa mattina Manetti ha fatto tappa a San Miniato, dove è stata accolta dal sindaco Simone Giglioli, dalla vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e dall’assessore alla cultura Matteo Squicciarini.

La visita si è concentrata sul Palazzo comunale, che ospita al suo interno sale espositive inserite in un percorso museale di rilevanza regionale. Ad accompagnare la delegazione nel percorso è stato il dirigente comunale insieme a Federico Falaschi, direttore del teatro e presidente dell’associazione Teatrino dei Fondi, realtà che rappresenta una delle residenze teatrali della Toscana.

“San Miniato rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa vivere nei luoghi della quotidianità e diventare patrimonio condiviso della comunità – ha dichiarato l’assessora Manetti –. Le sale espositive ospitate nel Palazzo comunale raccontano una storia importante e dimostrano quanto sia forte il legame tra identità, arte e territorio. Qui si percepisce chiaramente il valore di una cultura diffusa, capace di coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini”.

“Le residenze teatrali sulle quali la Regione quest’anno ha incrementato gli investimenti, i musei e gli spazi culturali che animano la Toscana sono un presidio fondamentale di crescita sociale e civile – ha aggiunto Manetti –. Incontri come quello di oggi sono preziosi per ascoltare chi ogni giorno lavora sul territorio e per costruire insieme nuove opportunità di valorizzazione culturale”

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate