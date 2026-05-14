A Empoli arriva Disconnect Time: una mattinata senza smartphone per cento giovani del territorio

Sarà una mattinata dedicata a sperimentare cosa significa staccare dallo smartphone e vivere un’esperienza più presente, consapevole e relazionale. Oltre cento studenti e studentesse del territorio saranno i protagonisti di 'Disconnect Time', venerdì 15 maggio alle 9.30 all'ex-Cinema La Perla “Scomodo” (via dei Neri a Empoli).

L'iniziativa rientra nel progetto Play4Fun, promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, in collaborazione con il SERD di Empoli e realizzato in coprogettazione con una rete di enti del Terzo Settore tramite i finanziamenti del Fondo Regionale per il Contrasto al Gioco d’Azzardo 2022.

L’evento rappresenta il momento conclusivo dei laboratori svolti nei mesi scorsi con gli studenti e i docenti degli Istituti Enriques di Castelfiorentino e Il Pontormo di Empoli.

All’ingresso, studenti e studentesse inseriranno il proprio smartphone in una bustina sigillata: il telefono rimarrà con loro, ma spento e non utilizzabile fino alla fine dell’iniziativa. E lo stesso saranno invitati a fare anche i docenti. Un gesto simbolico aiuta a creare un clima di attenzione, ascolto e presenza autentica.

Durante la mattinata, gli studenti parteciperanno a laboratori esperienziali, condotti dagli Esperti dell’Associazione Di.Te, realtà nazionale specializzata nella prevenzione e il trattamento delle dipendenze tecnologiche, del gioco d’azzardo patologico e dei fenomeni internet correlati, come il cyberbullismo. Le varie attività proposte avranno l'obiettivo di promuovere il benessere digitale, riflettere sul proprio rapporto con lo smartphone, sviluppare un uso più consapevole e responsabile della tecnologia e riscoprire quelle attività offline che favoriscono collaborazione, creatività e presenza.

Durante la mattinata si potranno vedere e discutere insieme film o sperimentarsi in varie attività laboratoriali che si svolgeranno in diverse strutture del centro di Empoli. Oltre all'ex cinema, infatti, sono previste iniziative anche presso la sede del progetto DesTEENazione (ex-Ospedale San Giuseppe) e al chiostro e Cenacolo degli Agostiniani.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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