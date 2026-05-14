Elezioni amministrative Pistoia: informazioni per il voto

Le elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio serviranno a rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il sindaco. In caso di ballottaggio si andrà a votare anche domenica 7 e lunedì 8 giugno. Il totale degli elettori chiamati al voto è di 74.630.

Sono 148 coloro che hanno compiuto 18 anni e potranno votare per la prima volta.

Quando si vota. Domenica 24 maggio si vota dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.

Chi vota e cosa occorre per votare. Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, ovvero i cittadini italiani maggiorenni che non risultino condannati a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e che non siano sottoposti a misure definitive di prevenzione o sicurezza. Per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali possono votare anche i cittadini comunitari che si siano iscritti nella relativa lista elettorale aggiunta e non siano sottoposti alle stesse interdizioni previste per i cittadini italiani. Per votare si deve esibire la tessera elettorale e un documento di identità valido.

Smarrimento o esaurimento degli spazi della tessera elettorale. In questi casi, per esercitare il diritto di voto, è necessario recarsi all’anagrafe in via Santa 5 per il ritiro della nuova tessera, muniti di un documento di identità. La tessera può essere ritirata anche da una persona delegata, previa presentazione di una delega scritta contenente i dati del delegante e del delegato, accompagnata dalle copie dei rispettivi documenti di identità. In caso di esaurimento degli spazi, è inoltre necessario esibire la tessera elettorale precedente.

Orari di apertura dell’ufficio elettorale. Fino a lunedì 25 maggio gli sportelli per le tessere elettorali saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; sabato 16 maggio dalle 8.30 alle 12.30. Aperture straordinarie venerdì 22 e sabato 23 maggio dalle 8.30 alle 18 (orario continuato). Domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 (negli orari di apertura delle urne). Negli stessi orari sarà possibile fare la Carta di identità elettronica.

Servizio di trasporto al seggio per disabilità. Il Comune di Pistoia offre un servizio di trasporto gratuito per le persone con disabilità che hanno difficoltà a raggiungere il seggio elettorale. Per usufruire del servizio, gestito dalla Croce Verde, è necessario chiamare i seguenti numeri: cellulare 3316788769, telefono fisso 0573 34345.

I seggi. In totale sono 100 oltre a due seggi speciali (le sezioni n. 37/S e 100/S che si trovano rispettivamente nella Casa Circondariale di Santa Caterina e all'ospedale San Jacopo). Ogni seggio ordinario avrà 4 scrutatori, un presidente e un segretario, nelle sezioni speciali saranno 2 scrutatori e un presidente.

Gli scrutatori. Sono stati nominati 404 scrutatori che dovranno seguire le operazioni di voto e di spoglio nei seggi. I nomi sono stati scelti dall'albo degli scrutatori, cioè un elenco di 3.887 elettori pistoiesi che negli anni hanno fatto domanda all'ufficio elettorale del Comune chiedendo di svolgere questo compito. Nei prossimi giorni la commissione elettorale individuerà una seconda lista di scrutatori dalla quale il Comune potrà attingere nel caso qualcuno rinunci all'incarico.

Informazioni. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet https://www.comune.pistoia.it/it/documenti_pubblici/elezioni-amministrative-2026 oppure chiamare il numero 0573 371893 o inviare una mail a ufficioelettorale@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

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