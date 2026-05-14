'Fare insieme con la natura': Il Bosco di Montopoli raccontato in un libro

Dal bosco di Montopoli, realizzato da Unicoop Firenze nel 2022, nasce un libro intervista a Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e professore dell’Università di Firenze, e Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze. Oltre all’importanza ambientale, il progetto è infatti il punto di incontro fra mondo scientifico, impresa e comunità. Da questo dialogo è nato il volume “Fare insieme, con la natura”, a cura della giornalista Cristina Nadotti, edito da Laterza.

Il libro sarà presentato martedì 19 maggio, alle ore 11.30, presso l’aula didattica del Bosco di Montopoli: saranno presenti Daniela Mori e Stefano Mancuso, intervistati dalla giornalista Cristina Nadotti.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa

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