I Giovani Democratici di Empoli aderiscono alla raccolta firme contro la riforma Valditara

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Amedeo Cantini, Giovani Democratici Empoli

I Giovani Democratici annunciano l'adesione alla raccolta firme promossa in questi giorni contro la riforma dei programmi scolastici del Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e del Governo Meloni. La nota è firmata a nome del segretario dei Giovani Democratici di Empoli, Amedeo Cantini.

"Siamo tutti concordi sul fatto che la scuola italiana abbia bisogno di cambiamenti seri: investimenti, edifici sicuri, attenzione alla salute mentale degli studenti, contrasto alla dispersione scolastica, stipendi dignitosi per i docenti e una scuola davvero inclusiva. Tuttavia questa riforma non affronta nessuno dei problemi reali che studenti e insegnanti vivono ogni giorno", scrivono nella nota.

"Quello a cui stiamo assistendo è un tentativo di riscrittura ideologica della scuola, che restringe gli spazi del pensiero critico - proseguono -. Gravissimo, in questo senso, il ridimensionamento dello studio della filosofia, con l'esclusione dal programma di pensatori come Spinoza e Marx e la marginalizzazione di Hobbes, Locke e Rousseau. La filosofia è proprio la materia che, più di ogni altra, insegna a ragionare, a mettere in discussione il potere, a sviluppare spirito critico e autonomia di pensiero. Colpire la filosofia significa colpire la libertà intellettuale delle nuove generazioni".

I Giovani Dem hanno espresso la convinzione che il Governo manifesti "paura delle nuove generazioni, di ragazze e ragazzi capaci di pensare autonomamente, di informarsi e di dissentire. Per questo si punta a una scuola più povera culturalmente, più obbediente e meno critica. Ma di una cosa siamo certi: non ci riusciranno".

"Come Giovani Democratici di Empoli - concludono respingiamo con forza questo oscurantismo culturale e tutte le forme di censura promosse da questo Governo, e chiediamo il ritiro della riforma. La scuola pubblica non può e non deve essere uno strumento di propaganda politica, ma un luogo aperto, pluralista e libero, capace di formare cittadini consapevoli. Capace di insegnare non cosa pensare, ma come pensare".

Fonte: Giovani Democratici di Empoli

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