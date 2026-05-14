Interruzione idrica per lavori di Acque tra Ponsacco e Pontedera

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, dalle ore 21 di martedì 19 alle 7 di mercoledì 20 maggio si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica su tutto il territorio comunale di Ponsacco e a La Borra nel comune di Pontedera.
Per limitare i disagi agli utenti sarà predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo presso piazza Valli a Ponsacco, il parcheggio della farmacia comunale in via di Gello a Le Melorie, via II Giugno a Val di Cava e il parcheggio di via dei Ciliegi a La Borra.
Con il ripristino del servizio si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua di intensità variabile, destinati comunque a esaurirsi nel corso di qualche ora.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato di 24 ore, con le stesse modalità.
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