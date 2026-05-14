Buongiorno oggi ringrazio Silvia che mi ha mandato una ricetta molto gustosa gli Involtini di vitello con funghi e salsiccia al profumo di salvia.

Involtini di vitello

Ingredienti per 4/6 persone

800 gr di vitello a fettine

2 salsicce

6 fegatini di pollo

Una manciata di funghi secchi

Un mazzetto di prezzemolo tritato

1 spicchi di aglio tritato

Una foglia di salvia ad involtino

3 cucchiai di parmigiano

2 tuorli di uova

150 gr di pancetta

60 gr di burro

Farina q.b.

Sale e pepe q.b.

1/2 bicchiere di vino bianco

Una spruzzata di Marsala

½ bicchiere di brodo vegetale

Preparazione:

in una terrina mescolate la salsiccia spellata e sbriciolata, i fegatini tritati, i funghi precedentemente ammollati e tritai, l’aglio, il prezzemolo, il parmigiano e i tuorli sbattuti. Amalgamate il tutto fino ad ottenere un impasto da spalmare sulla carne. Arrotolate le fette di vitello e fissatele con uno stuzzicadenti sul quale infilzate anche un dado di pancetta e una foglia di salvia. Infarinate gli involtini e rosolateli nel burro, rigirandoli di tanto in tanto fino a quando non assumono un bel colore dorato. Aggiustate di sale e pepe e irrorate con il vino e una spruzzata di marsala. Continuate la cottura a fuoco moderato fino a completa evaporazione. Aggiungete il brodo, coprite il tegame e cuocete a fuoco moderato per circa 20 minuti. Per la buona riuscita del piatto occorre che la carne sia molto tenera. Consiglio di battere le fettine per renderle molto sottili.

Silvia

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