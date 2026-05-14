'La Carovana dei Pacifici': a Montespertoli arrivano i personaggi creati dai bambini

Le scuole primarie e dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Don Milani aderiscono al progetto nazionale ispirato a Mario Lodi. Centinaia di personaggi creati dai bambini saranno esposti negli spazi pubblici del territorio per chiedere la pace tra i popoli.

Dopo la Marcia della Pace organizzata in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, l'Istituto Comprensivo Don Milani di Montespertoli aderisce con le scuole primarie e dell'infanzia al progetto "La Carovana dei Pacifici", una delle iniziative educative italiane più radicate sul tema dell'educazione alla pace.

"Quando i bambini prendono la parola sulla pace, lo fanno con un'autorevolezza che noi adulti abbiamo spesso smarrito. La Carovana dei Pacifici porta nelle nostre piazze il lavoro di tanti alunne e alunni delle nostre scuole: figure piccole, colorate, fragili eppure capaci di occupare lo spazio pubblico con una forza che disarma. In un tempo in cui la guerra è tornata ad essere parola quotidiana, educare alla pace non è un esercizio retorico ma una responsabilità civile che la scuola e le istituzioni hanno il dovere di assumersi insieme. Per questo come Amministrazione siamo orgogliosi di accompagnare il progetto e di mettere a disposizione gli spazi della nostra comunità. Ringrazio la dirigenza scolastica, le insegnanti e tutto il personale dell'Istituto Don Milani che hanno scelto di aderire all'iniziativa, e soprattutto i bambini e le bambine che in queste settimane stanno costruendo i loro Pacifici. Il 20 maggio le loro creazioni saranno il modo più bello che Montespertoli ha per ricordare a sé stessa da che parte vuole stare." Dichiara l’Assessora all'Istruzione del Comune di Montespertoli, Daniela Di Lorenzo.

Il progetto nasce nel 2015 dalle riflessioni sugli scritti e sugli interventi di Mario Lodi, all'interno del Centro Studi a lui dedicato, e da allora coinvolge ogni anno scuole e associazioni di tutta Italia. La proposta è semplice e potente: invitare alunne e alunni a creare un personaggio – un "Pacifico" – con piena libertà di scegliere tecniche, dimensioni e materiali. Insieme, questi personaggi compongono un "esercito" gioioso e disarmato che sfila e testimonia, chiedendo la pace tra tutti i popoli.

Le opere realizzate dai bambini verranno collocate strategicamente in luoghi pubblici di passaggio – parchi, giardini, biblioteche, cortili scolastici e cittadini – con l'obiettivo di portare fuori dalle aule il pensiero costruito in classe e di condividerlo con l'intera comunità, lasciando una traccia tangibile e visibile della riflessione condotta a scuola.

Da mercoledì 20 maggio 2026, nell'ambito della settimana dello SZ Day i Pacifici realizzati dai bambini di Montespertoli "occuperanno" pacificamente alcuni spazi pubblici del territorio comunale. L'iniziativa si inserisce pienamente nel tema scelto quest'anno dal progetto nazionale: "Educare alla pace in tempo di guerra".

Qui informazioni sul progetto: https://www.lacarovanadeipacifici.it/

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa