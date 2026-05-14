Ludicomix e Intrecci d'amicizia a Empoli, come cambia la viabilità

Ecco come cambierà la viabilità in alcune vie del centro per l’atteso evento “Ludicomix” in programma il 16 e 17 maggio 2026 e in piazza Madonna della Quiete per l’iniziativa “Intrecci d’amicizia” che si svolgerà nei giorni 18 e 25 maggio 2026 e 8, 15 e 22 giugno 2026. Di seguito le ordinanze nel dettaglio.

LUDICOMIX – Con ordinanza 203 del 13 maggio 2026, dalle 8 del giorno 15 maggio alle 8 del giorno 18 maggio 2026 o comunque fino al completo spazzamento delle aree in via Bisarnella, tratto prima e dopo l’intersezione con via Giosuè Carducci, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività e via Giacomo Leopardi, stecca di parcheggi paralleli a via Giacomo Leopardi, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività.

Dalle 8 del giorno 15 maggio alle 15 del giorno 18 maggio 2026 o comunque fino al completo spazzamento delle aree in piazza Guido Guerra, area parcheggio di fronte all’accesso principale divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività; dalle 8 del giorno 16 maggio alle ore 24 del giorno 17 maggio 2026 o comunque fino al completo spazzamento delle aree in piazza della Vittoria, divieto di sosta con rimozione coatta per tutti.

Inoltre, dalle 14.30 alle 19.30 dei giorni 16 e 17 maggio 2026 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, si precisa che l'effettiva istituzione e la modulazione di tali provvedimenti viabilistici sono demandate alla valutazione discrezionale e contingente del personale del Comando di Polizia Locale operante sul posto, in relazione all'effettivo andamento del traffico e alle reali esigenze di fluidità e sicurezza della circolazione stradale: in piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli; via Tinto da Battifolle, all’intersezione con via Socco Ferrante, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli; via Curtatone e Montanara, all’intersezione con piazza della Vittoria, divieto di transito con obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli e in via del Giglio, all’intersezione con via Cosimo Ridolfi, divieto di transito con divieto di svolta a sinistra per tutti i veicoli.

LABORATORIO INTRECCI D’AMICIZIA – Con ordinanza 202 del 13 maggio 2026, nei giorni 18 e 25 maggio 2026 e 8, 15 e 22 giugno 2026, dalle 16.30 alle 18 in piazza Madonna della Quiete sarà istituito il divieto di sosta. Un laboratorio all’aperto dove sarà realizzato un lunghissimo nastro di lana. Per informazioni: poggiteresa64@gmail.com. L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di Nik.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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