Una giornata all’insegna del territorio, delle sue eccellenze e del cibo genuino: domenica 17 maggio, dalle 10 alle 20, al Parco di Serravalle a Empoli torna “Agricoltura in festa”.

Per l’intera giornata l’area verde attorno al Green Bar sarà animata da oltre 20 produttori che porteranno in degustazione, e vendita, i loro prodotti rigorosamente a Km0, e di produzione locale. Un’occasione per valorizzare le produzioni agricole del territorio empolese, promuovere il consumo consapevole e avvicinare cittadini e famiglie al mondo dell’agricoltura locale, della sostenibilità e della stagionalità.

Agricoltura in festa è un’iniziativa pensata per tutte le età, dove sarà possibile incontrare direttamente i produttori, conoscere le storie delle aziende agricole presenti e riscoprire il legame tra cibo, territorio e comunità. L’edizione 2026 si terrà a maggio e non a settembre, come di consueto, per valorizzare al meglio il carciofo empolese: simbolo della tradizione agricola locale e nella sua piena stagionalità in questo periodo dell’anno. Questo prodotto è protagonista di un importante percorso di tutela e promozione che punta al riconoscimento come Presidio Slow Food: una indicazione che è sinonimo di qualità, salvaguardia delle produzioni tradizionali e identità del territorio.

Il programma della giornata prevede: stand food, esposizione di macchine agricole e laboratori pensati per avvicinare i più piccoli ai temi dell’orto, dell’alimentazione sana e del rispetto per l’ambiente. Alle ore 16, si terrà il laboratorio “Dal seme alla pianta”, a cura dei ragazzi e delle ragazze di BelloFresco.

BelloFresco è la nuova casa del progetto di agricoltura sociale di SintesiMinerva nato nel 2023 come DimOrto Buono. Un nuovo nome e un’immagine più moderna e riconoscibile, per raccontare un progetto realizzato in collaborazione con la REMS di Empoli e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. BelloFresco, coltiva e produce nelle terre che conduce in zona Pozzale a Empoli, prodotti buoni, genuini e a Km0, mentre semina opportunità: inclusione, lavoro e partecipazione di soggetti svantaggiati. Domenica, oltre al laboratorio, saranno presenti anche il loro banco con frutta e verdura di stagione e una selezione di piante aromatiche.

Una domenica di festa, come spiega Cristina Dragonetti, presidente della cooperativa sociale SintesiMinerva: “Agricoltura in Festa è un momento di condivisione aperto a tutti e un’occasione per i produttori locali per raccontare chi sono e cosa fanno ogni giorno. SintesiMinerva sarà presente anche con BelloFresco, un progetto di agricoltura sociale che unisce qualità, sostenibilità, radicamento nel territorio e inclusione concreta. Alle porte di Empoli, in zona Pozzale, abbiamo il nostro punto di vendita diretta e i nostri orti dove coltiviamo frutta e verdura nel rispetto della terra e dei suoi tempi, e creiamo opportunità concrete di inserimento lavorativo e crescita sociale: perché per noi la terra è un’opportunità. Auspico una forte presenza al Parco di Serravalle per una festa di benessere e allegria”.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Empoli in collaborazione con la cooperativa sociale SintesiMinerva, Coldiretti, Cia Toscana Centro, Confagricoltura Unione Agricoltori Firenze, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. L’ingresso è libero.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate