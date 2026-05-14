Piscina comunale di Empoli, la replica del PD a BE: "Ha già una gestione pubblica"

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Il Partito Democratico di Empoli risponde alle dichiarazioni di Buongiorno Empoli sulla gestione della piscina comunale: "L'amministrazione ha fatto scelte chiare per mantenere la gestione pubblica"

Il Partito Democratico di Empoli risponde alle dichiarazioni di Buongiorno Empoli–Siamo Empoli, insimee a Movimento 5 Stelle, nella nota depositata in merito all'eventuale privatizzazione della piscina comunale di Empoli. I gruppi consiliari avevano infatti presentato una mozione in Consiglio comunale per chiedere che la piscina resti a gestione completamente pubblica, escludendo quindi sia la privatizzazione sia forme di gestione mista pubblico-privato.

Il PD risponde affermando che la polemica è "superflua e fuorviante", poiché l'amministrazione avrebbe già "adottato scelte chiare per mantenere la gestione pubblica della piscina di Empoli", nonostante le richieste di alcuni gruppi di opposizione che proponevano l'inserimento di soci privati o un cambio di gestione.

Di seguito la nota integrale del PD

"L'amministrazione comunale di Empoli ha adottato scelte chiare per mantenere la gestione pubblica della piscina di Empoli, in contrasto con le mozioni richieste da alcuni gruppi di opposizione, che proponevano l'inserimento di soci privati o un cambio di gestione - afferma Viola Rovai, capogruppo in consiglio per il Pd -.  La piscina è già in gestione pubblica tramite Aquatempra, che è di proprietà dei comuni di Empoli, Certaldo, Fucecchio, Santa Croce e San Gimignano. A dicembre 2024, la giunta ha approvato una delibera per rinnovare la gestione pubblica ad Aquatempra per tutto il 2025 e tutto il 2026. Quell’atto fu votato da PD, Alleanza Verdi Sinistra, Alessio Mantellassi sindaco e Questa è Empoli, mentre i due consiglieri di Buongiorno Empoli si astennero e Fratelli d’Italia votò contro".

La capogruppo sottolinea anche il grande lavoro fatto dall’Amministrazione che ha indicato le volontà strategiche sull’immobile: efficientamento energetico e riqualificazione della struttura. Nelle scorse settimane è stata approvata una variazione di bilancio per finanziare la progettazione di questi interventi.

Inoltre il rinnovo del consiglio di amministrazione ha apportato notevoli miglioramenti nella proposta di servizi e corsi ai cittadini, nonché un clima di lavoro e il dialogo con dipendenti e associazioni nettamente migliorati.

"Richiedere, quindi,  la "gestione pubblica" è superfluo e fuorviante, in quanto la gestione della piscina è già pubblica e non sono stati avviati percorsi di privatizzazione o cambio di gestione. L'opposizione - chiude Rovai - ,invece di chiedere cose che già esistono, potrebbe valutare di votare gli atti concreti su questi obiettivi che si portano in Consiglio comunale, invece di astenersi o votare contro".

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