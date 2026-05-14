Si può donare il 5x1000 alle Pubbliche Assistenze Riunite Empoli

La prossima dichiarazione dei redditi può essere un'occasione per sostenere servizi e attività promossi dalle Pubbliche Assistenze Riunite Empoli - Castelfiorentino. Per farlo, basterà devolvere il proprio 5x1000 all'associazione attiva sul territorio con una serie di servizi a disposizione della popolazione, a partire dal soccorso emergenza-urgenza, sanitario e sociale: il 5x1000 non comporta alcuna spesa ed è aggiuntivo e non alternativo all’8x1000. Per donare il 5x1000 alle Pubbliche Assistenze Riunite Empoli - Castelfiorentino, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, basta indicare nella casella del 5 per mille dell'Irpef il codice fiscale dell'associazione 82000890481.

Fra le attività promosse quotidianamente da questa importante realtà, nata nel 1883, ci sono anche donazione di sangue, trasporti sociali e sanitari, assistenza infermieristica, Protezione Civile, Cooperazione Internazionale, Servizio civile, Formazione e sensibilizzazione su temi come sicurezza stradale, manovre salvavita e conoscenza dei rischi del territorio, e ancora la consegna dei farmaci a domicilio. L’associazione, forte dell'impegno di volontari e volontarie, porta avanti attraverso il Centro aiuto donna Lilith azioni di supporto a donne e minori vittime di violenza e, grazie allo Sportello Sara, offre sostegno psicologico agli adolescenti con attività informative nelle scuole sul tema del bullismo, senza dimenticare famiglie e persone in difficoltà alle quali è destinato il servizio La Botteghina.

E’ un impegno costante e dai mille volti quello promosso dalle Pubbliche Assistenze Riunite con sede a Empoli in via XX Settembre 17 e a Castelfiorentino in via Ridolfi 15, dove l’associazione promuove anche La Trottola, servizio gratuito per il trasporto urbano per permettere agli eventuali utenti lo svolgimento delle commissioni. Guardando a bambine, bambini, ragazze e ragazzi e più in generale alle famiglie, l’associazione promuove Pomeriggio insieme, servizio di aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici dalle scuole primarie fino alla secondarie di secondo grado. Accanto a queste attività, ce ne sono altre, promosse di concerto con altre realtà del territorio nell'ambito dei Progetti in rete, a sostegno della popolazione fragile, come Il pranzo insieme contro la solitudine, la Spesa a domicilio e Pronto in tavola.

Per maggiori informazioni sull'associazione e le sue attività è possibile cliccare su www.pubblicheassistenzeempoli.org.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli Castelfiorentino - Ufficio stampa