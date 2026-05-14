Sant'Ermo senza acqua per lavori: ecco quando

Front Office Casciana Terme Lari
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Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, lunedì 18 maggio, dalle ore 8.30 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione a Sant’Ermo.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 19 maggio, con le stesse modalità.

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