'Servizio Civile Regionale': incontro all'Hub for Young di Empoli

ARTI Centri Impiego area Empolese Valdelsa e Hub for Young promuovono un momento informativo rivolto ai giovani del territorio sull’opportunità di formazione e crescita personale del “Servizio Civile Regionale” nell’ambito del progetto GiovaniSì della Regione Toscana.

Si tratta di un incontro informativo che si terrà nella sede dell’Hub for Young di Empoli (piazza del Popolo, 17), martedì 26 maggio 2026, dalle 15.

Sarà l’occasione per conoscere i dettagli del bando regionale in scadenza il 10 giugno 2026, potersi confrontare direttamente con gli enti e le associazioni dell’Empolese Valdelsa per scoprire i loro progetti e le posizioni aperte.

Per informazioni – CPI Empoli, 055 19985760, orientamento.empoli@arti.toscana.it e Hub for Young, 393 8869830 (solo messaggi WhatsAapp), info@hubforyoung.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa