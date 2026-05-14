Settimana della Bonifica e dell'Irrigazione, le iniziative del Mediovaldarno

Dal 16 al 23 si terrà la 26esima settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, un format pensato da ANBI Nazionale, che unisce tutti i consorzi, per promuovere e far conoscere l’importanza della bonifica.

Il tema di quest’anno è “L’acqua coltiva la pace”, un tema che vuole sottolineare l’importanza dell’acqua come bene comune da proteggere e condividere.

Le iniziative vedranno coinvolti tutti i consorzi di bonifica della Toscana con iniziative che si terranno su tutto il territorio regionale.

“Una miscellanea di eventi e iniziative di divulgazione, didattica ed esperienze scientifiche e culturali che ben rappresentano la varietà di funzioni, attività e capacità tecnico-operative del nostro Consorzio di Bonifica – così le presenta il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti – Invito tutti i cittadini e consorziati a segnarsi le date e passare a trovarci in uno dei tanti appuntamenti in programma. Infine, un messaggio di Pace anche dal nostro territorio del Medio Valdarno con l’acqua che qui, come nel resto del mondo può e deve essere elemento di vita e di sviluppo dei popoli”.

Per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno questi gli appuntamenti principali:

Il 16 maggio si terrà la IV giornata della Protezione civile della Valdelsa a Castelfiorentino e il Consorzio sarà presente con un proprio stand in cui sperimentare il laboratorio del fiume in miniatura, toccare con mano un mezzo operativo e visionare pannelli e materiali informativi sulle nostre funzioni e attività.

Il 17 sarà la giornata della proiezione del docufilm “Rio Rovigo – Un’operazione controcorrente” al cinema DOP di Firenzuola, dell’inaugurazione del sentiero “Acqua, natura e storia: il cammino del torrente Rufina” e della Festa dell’Agricoltura al Parco di Serravalle a Empoli a cui sarà presente anche il Consorzio con il punto informativo e laboratoriale.

Dal 19 al 20 maggio gli eventi si sposteranno tra Firenze e Empoli con visite guidate e laboratori interattivi dedicati alla prevenzione del rischio idraulico e attività legate alla valorizzazione ambientale, in occasione anche della Giornata Mondiale delle Api.

In particolare il 19 verrà svolta una visita presso la nostra sede del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno a Firenze, dove poter sperimentare la gestione di un fiume in miniatura grazie ad un innovativo sistema di simulazione di un corso d’acqua, lo stream table americano Emviver2. La visita in sede per poter vedere anche la mostra fotografica LEGAMI D’ACQUA e il nuovo MENO RISCHIO INFO POINT E BONIFICA LAB sarà comunque prenotabile durante tutta la settimana a info@cbmv.it

Il 22 e 23 maggio Poggibonsi ospiterà l’iniziativa “Comune in Piazza” in collaborazione con ANCI Toscana e, sempre il 23, si terrà una simile iniziativa anche a Villa Demidoff di Pratolino: in entrambi i casi il Consorzio partecipa con lo stand informativo, la mostra di mezzi operativi e il laboratorio del fiume in miniatura con lo stream table Emriver2.

Il tutto si concluderà il 25 maggio al Parco Mensola di Firenze con la visita al sistema di casse di espansione, anche in questo caso in collaborazione con l’Autorità di Bacino.

Non mancano anche in questa edizione, le premiazioni del concorso “Cronisti in classe” de La Nazione, un progetto che vede gli alunni di alcune scuole primarie e secondarie trasformarsi in giornalisti per realizzare vere pagine di giornale pubblicate sulle diverse edizioni del quotidiano. Le premiazioni si svolgeranno durante quella settimana tra Pistoia, Prato, Empoli e Firenze.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno