Staffoli, apertura straordinaria del municipio per la nuova carta di identità

Continuano le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del comune di Santa Croce sull'Arno per aiutare i cittadini nel passaggio alla carta di identità elettronica.

La prossima e ultima data calendarizzata fino ad ora della aperture straordinarie è quella di sabato prossimo, 16 maggio dalle 9 alle 12 a Staffoli alla sede distaccata del municipio in via dell'indipendenza.

Qui i cittadini di Staffoli, ma anche di Santa Croce troveranno un impiegato dell'anagrafe che potrà fare la procedura per rinnovare il vecchio documento di identità anche se ancora in corso di validità e passare al formato digitale la carta d'identità elettronica. Il passaggio al formato digitale non è una scelta , ma un obbligo per il cittadino, visto che dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perde la sua validità su tutto il territorio nazionale e ai fini dell'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento cartaceo.

Per le prossime settimane per il momento non sono state calendarizzate altre aperture straordinarie, ma il comune si riserva di attivarle qualora si rendano necessarie.

“Colgo l'occasione – dice il sindaco Roberto Giannoni - di questa ultima apertura straordinaria della anagrafe all'ufficio distaccato di Staffoli, ma ne abbiamo fatte molte anche nel capoluogo, per ringrazia tutti i dipendenti l'ufficio anagrafe del comune di Santa Croce sull'Arno per la disponibilità, perché se il passaggio alla carta di identità elettronica di tutti i cittadini è stato gestito senza intoppi e lungaggini è grazie al loro impegno. Hanno creato un sistema che ci ha permesso e ci sta permettendo di gestire, nell'interesse del cittadino, questo servizio nel migliore dei modi possibili. L'organizzazione di queste aperture straordinarie, - conclude Giannoni - sia a Santa Croce che a Staffoli, ha consentito di non creare i problemi che invece si sono visti in altre cittadine e di cui abbiamo notizia. Per questo l'amministrazione ringrazia per la disponibilità i dipendenti comunali, in particolare dell'anagrafe e tutti quelli che si sono resi disponibili e hanno reso possibili le aperture straordinarie per il passaggio alla Carta di identità elettronica”.

Per il rilascio della carta d'identità elettronica, basta presentarsi all'ufficio con la vecchia carta d’identità cartacea, il servizio ha un costo di 22 euro e il documento verrà inviato a casa dal ministero nei 6 giorni lavorativi successivi.

La fotografia potrà essere scattata direttamente allo sportello al momento della richiesta. Il comune di Santa Croce sull'Arno invita tutti i cittadini che non abbiano ancora la carta d'identità elettronica a chiederne il rilascio il prima possibile, anche se il documento cartaceo in loro possesso dovesse avere una scadenza che va oltre il 3 agosto 2026, perché dopo tale data non sarebbe comunque più valido.

Con la carta d'identità elettronica oltre ad essere un documento di riconoscimento, se attivata, è possibile accedere a molti servizi digitali legati all'identità digitale del cittadino, che sono diventati o diventeranno essenziali; dall'accesso al fascicolo sanitario, alla cartella fiscale, ai servizi scolastici per i figli minorenni, alla firma digitale che può essere fatta anche con Cie, solo per indicarne alcuni. Insomma tutti servizi che una volta venivano erogati tramite sportello, ma ora possono essere gestiti tramite pc senza doversi spostare.

Per fare tutto questo è necessario attivare la carta d'identità elettronica, un'operazione non sempre scontata, soprattutto per tutte quelle persone che non sono native digitali. Per questo pubblichiamo qui il link un video tutorial (clicca qui) che può guidare il cittadino in tutti i passaggi necessari per l'attivazione della Cie fino al terzo livello, quello che dà pieno accesso ai servizi digitali.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

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