Turini firma la stoppata decisiva: Cecina batte Use Computer Gross 77-75

La decide l’azione difensiva di un attaccante di razza. La stoppata dell’ex Turini nei secondi finali scava due punticini di differenza fra Cecina ed Use Computer Gross, un 77-75 che fotografa perfettamente una partita viaggiata sempre sui binari dell’equilibrio e, inevitabilmente, decisa da un episodio.

Stavolta ai biancorossi manca la stoccata decisiva ma davvero la squadra di coach Valentino ha poco o niente da rimproverarsi, se non quel 29% al tiro pesante (7/24) che purtroppo risulta decisivo sulla bilancia finale di una simile partita. Per il resto poco da dire se non resettare come playoff impone e recuperare energie fisiche e mentali per prepararsi alla battaglia di sabato sera.

Prima di raccontare cosa succede a Cecina, citazione d’obbligo per un Soviero ancora su livelli altissimi in questo playoff: 21 punti, 10 palle recuperate, 11 rimbalzi ed 8 assist, chapeau.

La cronaca della partita

Pronti via. I quintetti sono quelli classici e Bruni spara subito una tripla con la pronta replica di Tosti da sotto: 3-2. Di nervosismo da playoff nemmeno la traccia, le squadre corrono e segnano con buona continuità. La prima tripla biancorossa è di Paluzzi che impatta a 10, con Soviero che sorpassa e poi ribadisce con una rubata che, oltre all’11-14, vale il primo timeout cecinese. L’Use ribadisce con Paluzzi anche se le distanze restano ridotte con Cecina che viaggia spesso in lunetta e Tosti già a due falli. Al 10’ siamo 18 pari, per i biancorossi un 20% dall’arco assolutamente da incrementare.

Meglio andare sotto da Tosti che ne mette subito quattro ed anche Ciano entra in partita col 22-24. Paluzzi è il solo che la mette dall’arco e gli va dietro anche Sakellariou col 29-30. Il finale di tempino è di marca Rosselli ed al minuto 20 siamo ancora a braccetto, 38-38 con la gran tripla finale di Sabotig ed il coast to coast tutta forza e volontà a firma Soviero. Il terzo di Sakellariou e Tosti sono le prime cose rilevanti dopo l’intervallo. L’ex Turini prova ad allungare (50-44) e l’Use stenta un po’ a ribattere fino a che Soviero non trova il 50-47. Bruci buca dall’arco la zona empolese (55-49) trovando la pronta replica di Cipriani con la prima tripla personale della serata, preludio al suo terzo fallo. Cecina insiste con Saccaggi per il 61-53 e dalla lunetta con Barbotti.

La Computer Gross scivola così piano piano a meno 10 (63-53) con tap-in di Paluzzi sulla sirena per il 63-55. I 25 punti subiti sono la spia che c’è qualcosa da rivedere. Intanto Soviero la mette dall’arco al pari di Saccaggi e la coppia Sakellariou-Tosti commette il quarto fallo. Cecina tiene la testa avanti e, vista la serata a distanze ridotte, anche 8 punti diventano un divario di cui preoccuparsi.

Sakellariou tiene in partita i suoi (71-65) in una fase nella quale sbagliare è oltremodo pericoloso. Rosselli continua a litigare con le triple e Tosti dalla lunetta rimette quasi tutto in equilibrio al 7’ col libero del 71-68. In lunetta va Rosselli per il 71-70 (2’22” da giocare) e Soviero impatta a 73 dall’angolo. Siamo nel rettilineo finale pronti per la volata. Cipriani non trema nei liberi del sorpasso (73-75), Pistolesi impatta sfruttando a rimbalzo una disattenzione difensiva biancorossa ma, sul possesso successivo, Rosselli commette a 30 secondi dalla sirena un’infrazione di doppio palleggio (almeno così dice uno dei due arbitri…). Time out dei livornesi, Saccaggi appoggia al tabellone il 77-75 a 13 secondi dalla fine. Stavolta il minuto è empolese, il tempo non manca. Palla a Rosselli che serve Tosti sotto le plance. La stoppata di Turini decide l’1-0: 77-75.

77-75

VERODOL TUSCOPHARM CECINA

Bruni 8, Sabotig 13, Turini 11, Pistolesi N. 6, Barbotti 12, Saccaggi 12, Bruci 6, Pistolesi T. 2, Guaita 5, Parietti, Roventini ne, Lancioni ne. All. Da Prato

USE COMPUTER GROSS

Ciano 2, Rosselli 10, Cipriani 8, Sakellariou 8, De Leone 3, Tosti 9, Soviero 21, Paluzzi 14, Regini ne, Baldacci ne, Sesoldi ne, Marini. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Zabotto di Cantalice e Zanzarella di Rapolano terme

Parziali: 18-18, 38-38 (20-20), 63-55 (25-17), 77-75 (14-20)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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