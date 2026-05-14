"Vele spiegate", i racconti degli ospiti della Rsa di Fucecchio diventano un libro

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Giovedì 21 maggio, nella sede della Cooperativa Colori a Empoli, la presentazione dell’opera di Lori Vanni: un viaggio nelle memorie degli ospiti per riscoprire il valore della cura e delle relazioni

Le storie di una vita non perdono vigore con il passare degli anni, ma diventano un patrimonio da proteggere e condividere. È questo il messaggio centrale di "Vele Spiegate", il nuovo libro di Lori Vanni, edito da FM Edizioni, che verrà presentato giovedì 21 maggio alle ore 17:30 a Empoli, in Via Barzino 1, presso la sede della Cooperativa Colori. Gli interventi affidati a Stefano Mezzetti, Presidente della Cooperativa Colori, Beatrice Limentra, direttrice della RSA Le Vele, Lori Vanni, autrice e Antonio Valori e Anna Maria Cardini animatori della struttura, saranno coordinati dall’avvocato Lorenzo Calucci e conditi dalle musiche di Canto Rovesciato.

L’opera è il frutto di un intenso percorso di ascolto durato mesi, durante i quali l’autrice ha incontrato gli utenti della RSA "Le Vele" di Fucecchio. Grazie alla fondamentale collaborazione degli animatori della struttura, questi momenti di narrazione e condivisione si sono trasformati in un racconto corale che mette al centro l’umanità e le emozioni dei protagonisti.

Oltre la sanità: la RSA come luogo di vita. "Vele Spiegate" offre anche uno sguardo attuale e necessario sull’anzianità oggi. Il libro descrive le RSA non più solo come presidi sanitari, ma come veri e propri luoghi di cura in cui l’attenzione alla qualità del tempo, alla complessità dei bisogni sociali e alla ricchezza delle relazioni diventa l’elemento cardine per il benessere della persona.

"Il libro racconta le loro emozionanti vite, ma è anche una riflessione su come si abita la vecchiaia nel presente", spiega l’autrice Lori Vanni. "Abbiamo voluto mostrare come la cura passi necessariamente attraverso il riconoscimento della storia personale di ciascuno".

L’evento di giovedì 21 maggio è un invito aperto a tutta la cittadinanza, agli addetti ai lavori del settore sociale e a chiunque voglia approfondire una tematica così delicata e profonda attraverso la lente della letteratura e dell'esperienza diretta.

Il ricavato della vendita dei libri sarà destinato alle attività socio educative dell’RSA Le Vele.

Fonte: Cooperativa Colori

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