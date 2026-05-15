Accoltellamento a Prato, non risponde al giudice nemmeno il 26enne arrestato

Anche il 26enne di origini honduregne si è avvalso della facoltà di non rispondere. È in manette per l'aggressione in piazza Mercatale a Prato, dove un 23enne è stato gravemente ferito con una coltellata al cuore. Arrestato assieme a lui anche un sedicenne.

Il 26enne è comparso di fronte al gip per l'udienza di convalida, è accusato di tentato omicidio in concorso. Secondo la ricostruzione investigativa, il giovane cameriere sarebbe intervenuto per difendere la titolare del ristorante 'Casa Targi' durante un tentativo di rapina. Nel corso della colluttazione è stato colpito al cuore con una coltellata, ferita per la quale ha subito un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Prato.

La procura ha chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere ritenendo concreto il rischio di reiterazione del reato. La difesa ha invece sollecitato gli arresti domiciliari o l'obbligo di firma, evidenziando l'assenza di precedenti penali, il regolare soggiorno in Italia e il fatto che la dinamica sarebbe già documentata da telecamere e testimonianze.